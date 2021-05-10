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保證國軍副食豬肉安全 邱國正賭上法律責任嚴格把關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
針對美豬有透過在台加工後成為台豬的「洗產地」疑慮，藍委質疑軍方涉嫌放水讓美豬進入軍中。國防部長邱國正上午在表示，國防部已將副食產地來源交待得清楚楚，立委不要暗指國防部好像暗自放水，「不可能」，若有這種舉動，在法律的範疇，他願接受法律的審視。圖／取自立法院直播畫面
針對美豬有透過在台加工後成為台豬的「洗產地」疑慮，藍委質疑軍方涉嫌放水讓美豬進入軍中。國防部長邱國正上午在表示，國防部已將副食產地來源交待得清楚楚，立委不要暗指國防部好像暗自放水，「不可能」，若有這種舉動，在法律的範疇，他願接受法律的審視。圖／取自立法院直播畫面

針對美豬有透過在台加工後成為台豬的「洗產地」疑慮，藍委質疑軍方涉嫌放水讓美豬進入軍中。國防部邱國正上午在表示，國防部已將副食產地來源交待得清楚楚，立委不要暗指國防部好像暗自放水，「不可能」，若有這種舉動，在法律的範疇，他願接受法律的審視。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。

針對月前左營副供站提供「外箱標台灣、內包標美豬」的肉排加工品，邱國正答詢時表示，國防部既然已有簽約，面對這項議題，軍方嚴陣以待，照顧官兵是國防部任務之一，一切以把關為主，合約內訂得很清楚，宣告用原產地的豬肉在副供站銷售，對外來豬肉，會有一定規定，國防部不可能違反法規來滿足某一方面論調。

對於這項肉品標示是否合法？陸勤部參謀長表示，所謂原產地就是最終產製食品的地點，所謂進口原物料，來源的原產地，仍要主管機關對實質轉型認定的條件來認定原產地是哪裡。

福衛部次長則說，衛福部食品安全衛生規定，食品與食品原料在容器外包裝都應明確標示原產地，去年也曾公告訂定包裝食品豬肉及可食部位原料原產地。這家食品公司用美國豬肉在台灣作製造加工，「產地是台灣沒有錯」，而裡面豬肉來源是美國，也已依食安法相關規定來作標示。

藍委溫玉霞質疑，美豬經加工就變台豬，不但明顯有「洗產地」嫌疑，且訂約檢驗萊克多巴胺為何是未檢出而不是零檢出？若讓軍人吃有萊劑的豬，國防部作法對軍人不公平，必須嚴格把關。邱國正說，嚴格把關是共同理念，怎麼可能讓自已的子弟兵食用有問題的食材，國防部將來源交待得清楚楚，立委不要暗指國防部好像暗自放水，不可能，若有這種舉動，在法律的範疇，他願接受法律的審視。

國防部 美豬 邱國正

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