聽新聞
test
0:00 / 0:00
國軍去年已開放美豬 邱國正：國軍副食仍以國產豬為主
國防部表示，國軍副食是從去（109）年2月就開始讓進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，但都訂有萊克多巴胺應為「未檢出」的門檻。但國防部長邱國正上午在立法院說，到目前為止國軍副食仍是以國產豬為主，並沒有說因為開放所以刻意使用美豬，而因為簽約早就簽了，去年初就簽約，依照合約在走。
邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。國防部後勤參謀次長黃佑民的報告表示，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品合約，是自109年2月26日開始至111年2月2日；罐頭食品合約則自109年8月至111年8月，其中已規定萊克多巴胺應為「未檢出」 。
邱國正會前受訪表示，照顧官兵健康是國防部任務之一，一切食材供應完全按照規定，到目前為止，鼓勵部隊用符合標章CAS的國產豬，且持續朝這方面嚴格把關。
對於國防部報告中披露去年2月就已開放美豬，但年底卻仍說使用的是國產豬。邱國正說，到目前為止的確是國產豬為主，並沒有說因為開放所以刻意，因為簽約早就簽了，去年初就簽約，依照合約在走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言