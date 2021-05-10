國軍去年已開放美豬 邱國正：國軍副食仍以國產豬為主

國防部表示，國軍副食是從去（109）年2月就開始讓進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，但都訂有萊克多巴胺應為「未檢出」的門檻。但國防部長邱國正上午在立法院說，到目前為止國軍副食仍是以國產豬為主，並沒有說因為開放所以刻意使用美豬，而因為簽約早就簽了，去年初就簽約，依照合約在走。

邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。國防部後勤參謀次長黃佑民的報告表示，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品合約，是自109年2月26日開始至111年2月2日；罐頭食品合約則自109年8月至111年8月，其中已規定萊克多巴胺應為「未檢出」 。

邱國正會前受訪表示，照顧官兵健康是國防部任務之一，一切食材供應完全按照規定，到目前為止，鼓勵部隊用符合標章CAS的國產豬，且持續朝這方面嚴格把關。

對於國防部報告中披露去年2月就已開放美豬，但年底卻仍說使用的是國產豬。邱國正說，到目前為止的確是國產豬為主，並沒有說因為開放所以刻意，因為簽約早就簽了，去年初就簽約，依照合約在走。