邱國正證實規劃軍團改制作戰區 讓指揮官統合轄內三軍

本報獨家報導，國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。邱國正上午在立法院證實，確實朝這方面規劃，也曾討論過部分作戰區可考量由海空軍或陸戰隊出任指揮官，但還需要兵推驗證，並研擬配套，還沒有定論。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。

對於軍團改制作戰區，邱國正表示，確實朝這方面規劃，而聯合作戰是國軍一直以來推動重點，「三軍才叫聯合」，在各個作戰區都有陸海空三軍，國防部將朝這方面（改制）規劃，讓指揮官能統籌三軍。

對於是否可能將部分作戰區指揮官由陸軍中將改由海空軍將領擔任，邱國正表示，這以往也有討論過，在南部還有陸戰隊，聯合作戰的指揮官界定是依照當地主要任務作調派，但這部分還沒有定論，還是要經過推演，而就算有主官調整，也要有副主官，都會有所配套、做周延考慮，每次不管漢光、兵推，就是要推出合理且可行方案，國軍會朝此逐步規劃。