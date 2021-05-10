國防部：去年2月起讓進口豬用於副食加工肉品

國防部表示，國軍副食是從去（109）年2月就開始讓進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，但都訂有萊克多巴胺應為「未檢出」的門檻。而有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於110年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」的條款及罰則。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。國防部後勤參謀次長黃佑民的報告表示，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品合約，是自109年2月26日開始至111年2月2日；罐頭食品合約則自109年8月至111年8月，其中已規定萊克多巴胺應為「未檢出」 。

黃佑民表示，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至111年，仍須依約執行；國防部後續會加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源，包括國內或是國外哪一國家，讓各單位都能按照需求去選擇。

而有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於110年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」的條款及罰則。另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠並宣導國軍各單位，為避免爭議宜優先採購國產食材。