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獨／海劍二垂直發射系統成功試射 32聯裝部署拉法葉艦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
傳台法預定於本月進行海軍六艘康定（拉法葉）級巡艦性能提升委製案簽定，中科院與海軍日前向立法院說明時表示，艦上將配備由國人自製垂直發射、32聯裝的海劍二飛彈系統，目前已完成海上初期作戰測評，符合海軍需求，今（110）年起陸續進行裝備交付及部署。記者洪哲政/攝影
傳台法預定於本月進行海軍六艘康定（拉法葉）級巡艦性能提升委製案簽定，中科院與海軍日前向立法院說明時表示，艦上將配備由國人自製垂直發射、32聯裝的海劍二飛彈系統，目前已完成海上初期作戰測評，符合海軍需求，今（110）年起陸續進行裝備交付及部署。記者洪哲政/攝影

傳台法預定於本月進行海軍六艘康定（拉法葉）級巡艦性能提升委製案簽定，中科院與海軍日前向立法院說明時表示，艦上將配備由國人自製垂直發射、32聯裝的海劍二飛彈系統，目前已完成海上初期作戰測評，符合海軍需求，今（110）年起陸續進行裝備交付及部署。

據指出，海基劍二防空飛彈系統，射程可達30至50公里，去年9月曾在我向美採購的MK41垂直發射系統成功進行射擊，今年4月中旬則進一步在高雄艦上在「迅聯專案」的國造3D相位陣列雷達導引下，以中科院自製的垂直發射系統射擊成功，皆命中目標。海劍二將以32聯裝系統形態，部署在升級後的康定艦，取代艦上老舊的海欉樹防空飛彈。

海劍二在高雄艦上的射擊，是以中科院自製外界稱為「小神盾」的3D相位陣列雷達搭配自製垂直發射系統，雷達偵蒐範圍達可以看300公里、可以同時追蹤500個目標，精準追蹤50個目標進行射擊選擇。

中科院另有海基弓三防空飛彈正測試中，去年9月兩度以美製MK41垂直發射系統成功射擊命中靶彈，未來將進一步測試在自製垂直發射系統進行射擊。

中科院也向立法院證實，因應海軍建軍需求的海劍二飛彈，目前已完成海上初期作戰測評，預計在今（110）年進行裝備交付及部署，同時配合海軍執行海上實彈射擊驗證；現正依協議書及裝備成時程進行產製，並已排定後各年度飛彈生產料件備料與組段產製。

海軍也向立法院說明表示，劍二垂直發射系統，已由中科院管制完成驗測，符合海軍需求。

據了解，甫下水的海軍新型兩棲運輸艦配備有斜射式的海劍二飛彈，今年可望實彈試射；至於海劍二與垂直發射系統，則將以32聯裝系統形態部署在性能提升的康定級艦上。

中科院同時向立法院說明表示，國造搭配海劍二飛彈的垂直發射系統，正積極進行各項研發測試。由於我國曾採購兩套美製MK41垂直發射系統作為測試裝備，外傳我自製垂直發射系統是參考美製系統仿造，需有美廠授權才能生產，但中科院向立法院宣稱，中科院研發此項裝備已累積相當獨立研究歷程，但我方的垂直發射技術並無美方授權，是由中科院自行研製。

中科院 飛彈 海軍

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