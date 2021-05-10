獨／迅聯專案60餘億元白花了？中科院、海軍各執一詞

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國造海基劍二防空飛彈系統，今年4月中旬在高雄艦（如圖）上，以中科院自製3D相位陣列雷達（船上八角型結構處）導引，以艦上自製垂直發射系統（位於船舯）射擊成功，命中目標。圖／讀者提供
國造海基劍二防空飛彈系統，今年4月中旬在高雄艦（如圖）上，以中科院自製3D相位陣列雷達（船上八角型結構處）導引，以艦上自製垂直發射系統（位於船舯）射擊成功，命中目標。圖／讀者提供

對外傳台法本月即將簽定金額高達300億元的康定級艦性能提升案，相關人士透露，這項計畫將由中科院以「白手套」角色簽約，全案只負責部署海劍二，其餘性能提升均由法方負責，否決中科院以自製「迅聯專案」作為戰系升級選項。迅聯專案已於去年10月完成初期作戰測評，並成功導引海劍二飛彈擊中目標，但海軍與中科院對研發成果看法兩極，各執一詞。

「迅聯專案」是海軍委由中科院研製海軍新一代艦載戰鬥系統，搭配中科院自製3Ｄ雷達，外界稱為台版「小神盾」，海軍編列高達67億2543萬餘元支應，原計劃以五年時間完成研發，但因研發進度延宕，連帶也影響代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第二階段原型艦籌建」推動進度，外傳「震海專案」因「迅聯專案」研發成果不如預期，未獲海軍採用，監察院已針對此案展開調查。

針對「迅聯系統」戰系研發成果，海軍中科院向立法院說明時出現兩種版本。海軍向立法院表示，中科院的迅聯系統戰系仍有改善及精進項目，海軍仍在要求中科院持續完成；但中科院則表示，迅聯專案已於109年10月完成初期作戰測評，測評結果由國防部及海軍審認通過，現正辦理結案作業中。

知情人士說，海軍推動「震海計畫」新一代飛彈巡防艦原型艦研製案，原計畫採用由中科院執行「迅聯專案」戰鬥系統，也能應用於康定級艦提升案，但高層指示康案轉向由法方接手大部分升級項目，中科院僅負責海劍二部署。負責研發業務人士說，此案不但將因此排擠海軍「承海計畫」規劃興建11艘精進型沱江艦後5艘建造預算，也讓迅聯專案研發成果無法部署，「鎮海專案」戰系也將因此轉向外購，60億元研發預算將血本無歸。

中科院 海軍 飛彈

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