國防部擬廢止軍團全銜改稱作戰區 學者：落實聯戰機制

國防部擬廢止陸軍各軍團全銜，將陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，分別改稱為第一至五作戰區。國防學者支持這項改革，認為有助戰場管理與聯合作戰。

以台澎防衛作戰而言，由於作戰區原本就統一指揮管制作戰地區內所屬三軍各地面部隊，取消不切實際的陸軍軍團銜稱，將機關名稱改為作戰區，作法有助「平戰一致」。

其實近年各軍團對外評論部隊事務時，如救災等，早已使用「作戰區」對外，國軍各學術、戰術研究單位，也早已使用各作戰區，不使用軍團。不過相較中共將「軍區」改為「戰區」的作法，共軍雖改成五大戰區，但其軍制仍為集團軍轄合成旅，我方則是將軍團的軍制取消，取代的卻是作戰單位。

但財團法人國防安全研究院與國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，取消軍團，落實作戰區編制，研判是國防改革需求，與政治無關。實際上主要國家的防區設計都是以作戰區為主，而非以二戰時代的陸軍單位為指揮單元，以符合現代戰場特性。包括中共解放軍歷次改革，也是由軍區改為戰區，再進一步調整 「脖子以上」的高司指揮、作戰指揮鏈，並於2020年完成軍改。

蘇紫雲表示，預估國軍的改革，由戰略角度來看，應是調整守備戰「脖子以上」戰略方向。主因是中共075三棲攻擊艦服役、直-20直升機大量生產，使中共兵力投射能力大幅增加得以對台發動正規、非正規的登陸作戰，因此國軍守備方向須更為多元，以發揮內線作戰的效益。

蘇紫雲認為，在作戰層面，此舉可落實三軍聯合作戰，在作戰區地境線內三軍部隊綜合運用，部分作戰區可由不同軍種將領擔任指揮官，以發揮最大的兵火力綜效，例如澎湖外離島、台灣東部若由海空將領擔任，則可延伸外線防禦火力的反間火力，以拒止中共登陸船團、護航船團進入戰場，發揮拒止戰力。

在戰術層面，包括陸軍新建成的聯兵營、海軍擴大編制的 「海鋒部隊」，包括陸基雄風、新購陸基魚叉反艦飛彈等，都具備跨軍種協同作戰的特性，需要C4ISR戰場管理的綜合運用。

他說，最後則是提高戰場存活力與作戰韌性，各作戰區可視為 「去中心化」的作戰序列，一旦衡指所等指揮中心失聯，則各作戰區可接續指揮或獨立接戰，加上新設立的 「防衛動員署」強化的動員機制可直接支援作戰區，指揮官將可發揮最大的作戰持續力。