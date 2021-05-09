空軍飛行教官為什麼會罵人？他們擔負戰機飛安主要責任

空軍下令所屬部隊執行飛行訓練時，飛行教官不得謾罵學員。事實上部隊飛行教官分為儀器教官、日間後座教官與夜間後座教官，雙座戰機或教練因為有兩組操控裝備，前後座協調非常重要，非常重視前後座職掌與前後座操作權的交接，教官若直接「接桿改正」，大都是學官犯了足以危害飛安的錯誤。

空軍飛安事故頻傳，國防部長邱國正曾公開提示空軍飛官在空中不可依恃階級，日前又發生IDF戰機在馬公衝出跑道，空軍司令部近期終於下令，空中有狀況教官可直接「接桿改正」，嚴禁教官在空中謾罵學員。

空軍戰機或教練機前後座都有操縱桿，在訓練任務時，前座是學官、後座是教官，在空中遭遇非預期的狀況或不正常的動作時，後座教官可以透過強制接下操縱桿的動作，將不正確的飛機姿態改正，即所謂「接桿改正」。而大部分的飛行訓是學官在前、教官在後，但在儀器飛行訓練時則相反。

而飛行部隊教官的類型有三種，分別為儀器教官、日間後座教官與夜間後座教官，部隊飛行教官由部隊長遴選資深飛官，先期派赴空軍各相關師資班與聯隊督察科測驗合格後，出任教官。

飛行教官都是資深飛官，如日間後座教官條件，需要有儀器教官的兩機領隊以上資格者擔任，而飛行中後座教官有防範前座學官及飛機進入不安全狀態的責任，對學官所犯的錯誤及飛機故障，要在最短時間內協助改正。

雙座戰機或教練因為有兩組操控裝備，所以前後座的協調非常重要，任何時間若兩人同時操作，就會造成飛機不預期的動作，在飛行時可能會造成危險，所以非常重視前後座職掌與前後座操作權的交接。

而除在飛行前任務提示時要明確律定外，飛行的過程也需時時的溝通，運用機內通話，隨時將飛行狀態如航向、高度、空速、升降速率、發動機儀表、氧氣、艙壓、機外顧慮、空域視察，有無相關航機影響等事項報出，並就任何飛行意圖改變、收放外型、狀況研判、修正操作時明確的溝通，不但可以充分了解意圖也能讓教官了解學官的狀況，讓教官能放心大膽地忍受學員所犯錯誤，讓學官有自主操作的機會。