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動員署長是他？陸軍副司令房茂宏兼任動員署籌備處長

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍副司令房茂宏(紅帽者)。圖／軍聞社
陸軍副司令房茂宏(紅帽者)。圖／軍聞社

立法院日前初審通過「國防部全民防衛動員署組織法」草案，案中署長職務將比照簡任第十四職等或中將。國防部月前派任陸軍副司令房茂宏出任動員署籌備處長，專責處理該署成立事務。軍內看好他可望出任首任防衛動員署長。

立法院司法及法制委員會日前初審通過「國防部全民防衛動員署組織法」，第四條國防部原版本規定「本署置署長一人，中將」，但初審通過的條文，修正為「本署置署長一人，職務比照簡任第十四職等或中將」，增加國防部用人彈性。

房茂宏曾任陸軍後勤指揮部指揮官、國防部政務辦公室主任與國防部軍備局長等職，在八八風災期間，他陸軍八軍團擔任後勤任務，深受當時的八軍團指揮官嚴德發信任。擔任軍備局長時，完成雲豹81迫砲車等案研發，同時確立研發偵搜車「鐵騎專案」，目前同樣備受國防部長邱國正信任。

據指出，房茂宏目前擔任陸軍副司令，已奉命擔任動員署籌備處長，每天上午在國防部辦公半日，下午才會在陸軍司令部主持會議。軍內看好他極可能出任首任防衛動員署長。

立法院司法與法制委員會五月三日審查「國防部全民防衛動員署組織法」草案時，身為陸軍副司令的房茂宏立在後方媒體區。圖/讀者提供
立法院司法與法制委員會五月三日審查「國防部全民防衛動員署組織法」草案時，身為陸軍副司令的房茂宏立在後方媒體區。圖/讀者提供

國防部 陸軍 立法院

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