雲豹甲車翻修採購零件為洗弊案？國防部：年度修製計畫

陸軍雲豹甲車因「動力底盤系統」採購中興電工採購弊案涉用中國大陸製次級零件，系統妥善與否長期備受質疑，近期各部隊甲車紛回廠維修，軍備局並公告採購相關零件標案，被外界指控是準備替換陸製不良零件。但國防部上午表示，相關採購是為年度修製計畫分批回廠翻修所需，並非更換中興電工供應的料件。

「蘋果新聞網」今天報導，國軍雲豹甲車105年爆發「動力底盤系統」採購弊案，得標廠商中興電工與軍方人員掛鉤，以中國大陸製次級零件交貨，官司迄今未解，求償無門。國防部軍備局生產製造中心卻在今年3月11日公告一項2097萬660元的「上大王銷組合等7項」標案，據內部知情人士透露，軍備局打算以此小批量陸續採購S1、S2轉向機，偷替換違規的中國製零件，等於拿全民納稅錢「洗白」弊案，相當離譜。

但國防部發出新聞稿澄清表示，CM32/33輪型甲車自民國100年部署服役已逾10年，由陸勤部委生產製造中心第209廠執行「上大王銷」等零附件採購，依年度修製計畫分批回廠翻修，並非更換中興電工供應的料件。

國防部表示，生製中心依據陸軍八輪甲車料件消耗經驗，每月定期召開專案會議，目前零附件供應無虞，並無外界所稱漏油、零件損壞等妥善率不佳情事。

國防部說，105年中興電工疑似混充陸製品違反採購契約一案，持續由台中地方法院審理中；另國防部已於各項採購契約訂定條款，嚴格禁止陸資、陸製零附件進入供應鏈。

國防部指出，CM32/33輪型甲車為國軍自力研發的重要武器裝備，維保體系完整，零附件供應充足，妥善率並高於部頒標準，經多年戰演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求，籲請國人持續支持我建軍備戰與國防自主的決心。