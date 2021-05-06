男少校在北測中心涉嫌偷拍男士兵如廁 遭調查面臨重懲

正在新竹湖口北測中心接受測考的陸軍裝甲586旅某營，近期發生男少校涉嫌在男廁以手機偷拍同性士兵如廁遭舉報的案件。陸軍第十軍團指揮部上午表示，該部據報後已即刻立案調查，後續將依「妨害秘密」罪嫌，函送憲兵隊偵辦，另按「刑懲併行」原則，若涉案情節確定，即重懲汰除。

陸軍586旅另有一個營正在執行「聯勇」測考，將在7月漢光37號演習實兵操演擔綱防衛軍，部署屏東滿豐陣地實施反登陸實彈操演。但近期部隊自行查處的違規案件持續遭內部向媒體披露，士氣堪慮。

媒體接獲爆料，586旅在北測中心接受基地測考的某營部隊，4月底有官兵在男廁如廁時，發現遭手機透過門縫偷拍，推門發現有一名少校同在男廁裡，因此向上舉報，涉案者現被託管在后里七星崗營區接受調查，少校無法清楚交代過程，也不肯交出個人手機，單位只好向上呈報十軍團，法制官隨即前往協處，共同調查。

陸軍第十軍團指揮部上午表示，所屬裝甲586旅林姓少校日前於營內男廁，疑涉嫌以手機拍攝男性士兵如廁，該部據報後即立案調查，後續將依「妨害秘密」罪嫌，函送憲兵隊偵辦，另按「刑懲併行」原則，重懲汰除。

第十軍團強調，針對違犯軍紀營規者，依「留優汰劣」原則，嚴懲不貸，並持恆落實資安規定宣導及強化內部管理作為，以杜類案。