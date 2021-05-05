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批政府一天到晚騙騙騙 藍委：還剩多少公信力？
國軍伙食被爆料採購外箱標示台豬，內容物卻是標示產地美國的豬排，國防部、衛福部都表示這樣符合規定，國民黨立委賴士葆今天質疑，只因為沒有驗出萊劑？這樣是否形同欺騙？
賴士葆指出，國防部長嚴德發去年在立法院宣示「國軍所有的豬肉供應都是以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品。」退輔會主委馮世寬也表示「榮家或是榮民醫院都有採購契約規範，就是要取用當地的食材。」
賴士葆說，台灣大街小巷，菜市場、小吃店、餐廳到處都是台灣豬的標示。有滷肉飯業標示使用台灣豬，卻被發現使用進口豬肉，中央畜產會表示台灣豬的貼紙不需要百分之百國產豬，只要進口豬加工製程或附加價值率超過35％就可以將加工地標示為原產地。
賴士葆說，今年4月中旬輿論有很多質疑，已進口1千多噸的美豬都到哪裡去了，農委會主委陳吉仲說7成都流向肉品加工。
他質疑，所以進口豬經過加工就可以洗產地，搖身一變成為台灣豬，這樣有沒有形同欺騙？如果有選擇，誰想要吃進口豬肉？大家都要台灣豬，但是台灣豬的標示已經形同虛設，有名無實，因為都被灌水加工品混淆了，根本無從分辨。
賴士葆批評，國防部沒有確實遵守當初說要優先使用國產食品的承諾，國防部發言人竟還要信口雌黃玩文字遊戲，別忘了立法院有通過國軍只吃台豬的決議。當初立法院在野立委就是憂心洗產地的問題，行政院長蘇貞昌承諾要嚴格做好源頭管理、清楚標示、市場稽查，請人民安心，「現在我們要如何安心？」
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