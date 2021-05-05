馬公機場驚傳IDF戰機衝出跑道 影響機場起降1小時

澎湖馬公機場今天中午12時許發生IDF戰機落地滑行時衝出跑道，所幸飛機沒有起火，人機均安，影響機場起降約1小時，共影響民航機5架次。由於偏離跑道原因尚不明，空軍司令部已組成專案小組調查事件發生原因。

空軍每年的4到9月期間，均由台中丶台南聯隊輪流派遣IDF戰機前進部署澎湖馬公基地，以戰備轉場方式，執行台海第一線警戒攔截的「天駒任務」，利用地利之便，快速升空攔截在試圖闖越海峽中線活動的共機。

空軍司令部表示，所屬台中聯隊編號1610的雙座IDF戰機，今日中午完成例行訓練任務，中午12時38分返降馬公基地時，落地減速滑行過程中不慎偏離跑道，人機均安，機場緊急關閉停止起降，跑道關閉至13時41分重新開放，影響民航機共5架次。戰機已拖回機棚檢視，並組成專案小組調查偏離跑道原因。