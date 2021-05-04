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產地外箱標台灣內容標美國豬肉 國防部：符合規定

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
左營副供站。圖／取自GOOGLE EARTH
左營副供站。圖／取自GOOGLE EARTH

疑有海軍艦艇官兵身份的網友爆料，單位伙房向國軍左營副供站採購買到外箱寫台豬、內容物卻標示為美豬的豬排產品，質疑吃不安心。但國防部發言人史順文上午表示，此項豬肉產品外箱標示的是「製造與加工的地區，也就是台灣」，「內容則標示豬肉原產地是美國」，此舉符合衛福部標示規定，而副供站也針對產品進行檢驗，確定沒有瘦肉精，官兵可以放心。

疑為軍中官兵的網友昨在臉書粉絲專頁「靠北長官」上貼文爆料，指稱高雄左營副供站供給某家食品廠供軍中的「御膳里肌豬排」，產品外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，「讓在艦上的官兵該如何安心享用每一餐？」貼文質疑，副供站內到底有無在抽驗各廠商送至副供站的食品，外包裝紙箱與內容物品項、規格、數量、重量、產地及保存期限是否相同，並達標準？

貼文抱怨，身為中華民國海軍官兵，領有中華民國身分證，卻要吃著遠從美國飄洋過海來台的美國豬，價值何在？

國防部上午舉行記者會，史順文回應此事指出，國軍伙食確實強調以國產豬肉為主，但廠商產品若是合格的，且來參加招標、符合相關規範，國防部會要求其按衛福部規定標示原產地，一切依規定執行。

針對網上爆料的案例，史順文說，肉品外箱包裝標示的原產地，是指其製造與加工的地區，也就是台灣，但其內有標示豬肉原產地是美國，官兵可依標示來作選擇。

他表示，副供站為維護官兵健康，也在3月11左右曾將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，他特別出示檢驗報告，表示檢驗項目非常完整，副供站審慎維護官兵健康，供產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

衛福部 國防部

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