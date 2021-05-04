陸軍枯水抗旱大作戰 全力投入運水支援、空中滅火任務

因應中部水情吃緊，國防部4月7日已邀集三軍司令部召開「枯水抗旱」運水專案會議，陸軍司令部上午表示，第五作戰區至今已運水量計2213公噸提供台中市、彰化縣及苗栗縣等三縣市使用，未來將持續執行至任務結束為止；而乾旱也頻繁引發森林火災，陸軍航特部派遣CH-47SD救災待命機空中汲水投放滅火，今年總投水架次已達167架次、總投水量達835公噸，有效協助控制森林火勢。

國防部上午舉行記者會表示，依據抗旱中央災害應變中心指導，針對近期抗旱需要，陸軍派遣工兵部隊協助放流水淨化作業，期以再生水提供民生及工業用水；另因應分區供水需要，第五作戰區派遣運水兵力及車輛支援協助「枯水抗旱」運水專案任務，協力改善民生用水問題。此外，因天候乾燥，山區失火頻仍，且地形陡峭救火不易，陸軍依據國家搜救指揮中心命令，派遣空中救災兵力，協助救火任務。

陸軍司令部工兵處處長陳威霖表示，近期水情告急，陸軍依水利署需求，自3月29日起分由各作戰區工兵群及工兵訓練中心派遣常態作業兵力13員、淨水裝備車與水櫃等4項19件裝備，支援新竹、台中及高雄工業區等5處廠區放流水淨化作業，提供所需民生及工業用水。

陸軍表示，各任務支援部隊，分於3月29日、4月8日、23日及5月3日進駐各廠區，已提供再生水累積計3961公噸；後續依水利署規劃，將支援至任務結束為止。

因應當前水情吃緊，台中市、彰化縣及苗栗縣等3縣市採「供5停2」限水政策，第五作戰區副指揮官劉沛智表示，國防部已於4月7日邀集三軍司令部召開「枯水抗旱」運水專案會議，規劃由第五作戰區統籌第三、四、五作戰區消防車計90輛及兵力180員，分於斗煥坪、竹坑、光隆、新田及成功嶺等5處營區分區集結，支援運水作業。

他表示，運水前一日，由抗旱中央災害應變中心提出運水地點及噸數需求，由作戰區分配派遣消防車數量，於當日分至苗栗東興淨水廠、台中麗園、廍子、博愛公園、彰化花壇淨水廠等5處取水運至需求地區，近30日已派遣消防車809車次，作業人數1700人次，運水量計2213公噸，可滿足縣市用水需求，後續依抗旱中央災害應變中心規劃，支援至任務結束止。

而在森林救火執行方面，陸軍航空特戰指揮部空運作戰隊隊長吳成旺表示，國軍聯合作戰指揮中心(JOCC）依行政院「國家搜救中心」命令，執行森林救火任務，陸軍航特部受命後，指揮歸仁基地派遣CH-47SD救災待命機，完成任務整備，支援內政部空勤總隊，遂行緊急救火。直升機依國搜中心申請區域，於目標區周邊水源地完成汲水作業，至目標區投放，俟地面管制組確認火勢控制，始返回駐地待命，後續依國搜中心規劃，支援至任務結束。