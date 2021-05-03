全民防衛作戰 立院初審通過「國防部全民防衛動員署組織法」

立法院司法及法制委員會今天審查「國防部防衛後備動員署組織法草案」、「國防部組織法」相關條文修正草案。國防部長邱國正表示，後備司令部接觸許多民間社團，現在防衛作戰不光是軍事，未來台澎金馬防衛作戰就是一個全民戰爭，建議將法案名稱改為「國防部全民防衛動員署組織法」，符合「軍力有限、民力無窮」的作戰推動計畫。

委員會今初審通過「國防部全民防衛動員署組織法」草案，除將法案名稱由「國防部防衛後備動員署組織法」修正為「國防部全民防衛動員署組織法」外，第一條「特設防衛後備動員署」修正為「特設全民防衛動員署」；第四條「本署置署長一人，中將」修正為「本署置署長一人，職務比照簡任第十四職等或中將」，增加國防部用人彈性。

邱國正解釋，現在的防衛作戰不光是軍事，名稱若只有「後備動員」容易被解讀為軍事動員，但未來工作推動的人力、物力都會牽扯到各部會，兩個併在一塊成立一個動員署，最大的優點是軍民之間的動員和運用可以完全連在一起，否則還要透過行政院協調。改為全民，一方面符合全民防衛作戰，一方面有個準備法，未來台澎金馬防衛作戰就是一個全民戰爭，所以建議改為「國防部全民防衛動員署組織法」，將來能涵蓋軍、民同步來做。

針對第四條中的署長設置條件，原條文僅指「中將」，但另有委員提出應改為「簡任十四職等並具有軍事背景」之人來任用會更有彈性。對此，邱國正說，文職也可以運用當然有更大彈性，當然也要有相當專業的軍事背景，國防部會朝這方面去努力。

第四條也在說明欄新增，「為使署長職務派任保有彈性及相關行政動員事項協調整合工作擴展順遂，本署署長採軍文併用，職務比照簡任第十四職等或中將；職務比照簡任第十四職等，宜具備軍事專業背景者優先」。

不過，國民黨立委陳以信質疑，這個職位可以是中將也可以是簡任十四職等，那是否會變成一個旋轉門？也就是中將退休後直接變成十四職等的全民防衛署署長。對此，銓敘部表示確實可能會發生，但行政院人事總處強調不會，因為國安局組織條例也有類似規定，但並不存在在這個位子上直接轉換的事情，一定要適才適所，否則推動業務會有問題，「沒有人會搬石頭砸自己的腳」。

邱國正強調，如軍政副部長、司長、參事都有資格，但運用這些人以以往經驗來看，並不會隨便找個門外漢，就算條件放寬，國防部仍會謹守分際，以專業為主。

而「國防部組織法第二條、第六條、第八條條文修正草案」部份，第二條、第八條依照行政院版本通過，第六條第五項「防衛後備動員署」依民進黨立委劉建國版本修正為「全民防衛動員署」。