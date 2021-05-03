膠舟横渡海峽破我防線傳奇？海軍打臉陸偷渡客：機率小

大陸民眾自稱以網購軍規膠艇自福建沿岸下水出發偷渡來台，竟能橫渡台灣海峽突破海巡、海軍海上和雷達偵測防線登上台中港。但海軍參謀長蔣正國上午表示，以這艘膠筏和艇上攜帶油量觀之，要從對岸直接開過來，「機率是小的」。

立法院外交及國防委員會上午國防部、退輔會與國安局主管預算凍結案，由國防部副部長張哲平、國安局副局長胡木源、退輔會副主委呂嘉凱等官員列席備詢。國民黨立委陳以信、民進黨立委王定宇、趙天麟質詢時都關切這起偷渡案。

胡木源說，案發後海巡署、警政署均已通報國安局，現正檢視雷達回波圖，偷渡者則在隔離中。此案是否「大船放小船？」他說，任何可能性都有。

海軍參謀長蔣正國答詢時則表示，以膠筏和艇上攜帶油量，要從對岸直接開過來，「機率是小的」，「油量不夠？」「是的。」。而以這麼小的膠舟在海上航行，海軍岸置雷達或艦艇雷達都難以偵測。

他說，海巡署的雷達可能看得見，但海軍艦艇或岸置雷達沒辦法看，可能遭海浪回波混淆。

王定宇建議增加紅外線熱像儀，蔣正國說，日間可以目視監控通報，晚上確可透過前視紅外線監控。

陳以信質詢則表示，此案凸顯很大國安漏洞，目前查證其偷渡路線是否確實？海巡和海軍責任在什麽地方？

胡木源回應表示，此案海巡署中部分署及台中港警總隊正分別就偷渡者説詞及膠舟上的剩油進行比對，查證是否符合經驗法則。而為何這艘膠舟進來時岸巡雷達没發現？正進一步查證。

他說，偷渡者説詞謂其入夜21時登岸，而其日間在海上活動，除非判斷有明顯違法活動，才能登檢，否則難以辨識。

陳以信追問表示，是否需購置紅外線偵測設備？但又說白天肉眼即可辨識。案情明顯是白天接近、趁夜上岸。過去已有多案大陸人士自行以舟艇登台，大陸港澳人士在無法被防務發現的情況下愛來就來，這樣的國安漏洞非常離譜。

胡木源坦承，這方面必須檢討弭補，有心無心，對方會找我方的空隙，國安團隊會檢討漏洞。