副防長證實：紀德艦在東北部海域併航監控共軍濱州艦

共軍濱州艦出現我東北外海遭台日艦艇共同監控，國防部副部長張哲平上午在立法院證實，我方確實派遣紀德艦併航監控濱州艦，但外傳我軍與日本自衛隊分頭跟監此艦，他不予評論。對於台日兩軍合作，他會後再向立委報告。

立法院外交及國防委員會上午國防部、退輔會與國安局主管預算凍結案，由國防部副部長張哲平、國安局副局長胡木源、退輔會副主委呂嘉凱等官員列席備詢。國民黨立委江啟臣與溫玉霞質詢時關切台海情勢。

對於英媒經濟學人以封面報導「台灣是地表上最危險的地方」，張哲平表示，國軍提醒官兵，目前的情況確實與以往完全不一樣，近期共軍機艦侵擾台海周邊的力度、數量、頻率相對明顯增加。

立委追問，若美、「中」之間拿不出緩解的辦法，對峙持續，兩岸間也無互信，媒體所謂「地表最危險的地方」，是否代表台海發生衝突機率是非常高的？張哲平說，擦槍走火的機率確實比以往升高很多，國軍除加強戰備規定修訂與宣教外，對負責戰備的官兵，都有勤前教育，防止擦槍走火。

張哲平進一步表示，國際確實關注台海與南海的狀況，我方趁此機會盡可能與友我國家進行軍事交流，「重要的是情資交換」，大家都體認此地風險升高。

但張哲平表示，國軍目前仍是經常戰備時期，並未升高狀況。而漢光37號演習實兵會實施後備動員，規模會是歷來最大，三個作戰區動員人數增達8000名後備部隊。

而針對濱州艦出現在我東北外海，遭我、日艦艇同時監控驅離，張哲平表示，共艦在我周邊活動有許多不同形態，該艦屬單一艦船，可能是單艦訓練或情報偵蒐，暫不會對我產生十分嚴重的危害，當然我們有派我們的艦艇作併航監控，但外傳我方與日本自衛隊分頭跟監，他不予評論。對於台日合作，他會後再向立委報告。