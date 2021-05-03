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台日合作監控共艦？邱國正：沒刻意和哪國合作 也不宜

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國防部長邱國正。本報資料照片
國防部長邱國正。本報資料照片

台日艦艇日前在東北部海域共同監控共軍「濱州號」飛彈護衛艦。共軍威脅東北亞的海上情勢，促使台日聯合行動防堵實況首度曝光。國防部長邱國正表示，沒有刻意要和哪個國家合作，此行為也不宜，僅是針對自我防衛的領域做相關的監偵工作。

邱國正表示，最近敵情嚴峻大家都很清楚，不光是靠基隆還是靠哪邊，但國軍在這方面，只要在監偵範圍內包括應變區，一定派艦還是相關的飛機去處理，並沒有刻意要跟哪個國家合作或如何，「我們也不宜」，就是針對自我防衛的領域做相關的監偵工作。

而國防部日前向立法院報告指出，共軍艦艇將常態化赴西太平洋或南海海域訓練及活動，國軍均能掌握，同時通報美國在台協會（AIT）進行意見交換。邱國正表示，跟合作的友方都有聯絡，不限於哪個單位，平常都有很多合作友方，也不便講那些單位。

對於這次行動是否有發現異常動作，例如電子作戰？邱國正說，電戰是中共目前積極在偵蒐的能力或是使用的方法之一，這麼多年大家也看到，中共的確具備某一方面能力，但國軍未必就弱化，國軍有反制能力。但怎運用情資的獲得，或怎麼樣去阻斷，都有一定程序，假使經常用什麼頻道、方法，一旦被敵人識破就不靈了，因此應變作為都有一定程序和考量，不會影響到未來偵蒐或反偵蒐的作為。

國軍 邱國正

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