我公布台海美機動態遭美關切？ 空軍：盱衡情勢再公布

國軍二月宣布建立公告外籍軍機進入我防空識別區機制，除公告共機動態外，也會公布包括美籍軍機在內的動態，但至今僅於1、2月公布兩次美機動態後，傳因美方關切，隨即停滯至今，機制名存實亡。但空軍司令部今天表示，針對外籍機經過台海周邊，將盱衡全般區域情勢，適時公布相關訊息。

美國拜登政府執掌政權之初，國防部曾在1月31日起在開始在官網公布進入西南空域防空識別區的美藉偵察機動態，並曾透過國防部記者會宣布正式建立這項機制。但國防部僅在1月底、2月初美機訊息、披露三架美籍偵察機動態後，消息即停頓至今。

傳當時我方因拜政府就職之初，美國在台協會（AIT）並未明確說明美台明確情報合作模式，因此我試探性公布兩次美機動態後，隨即遭AIT關切，自此即停頓公布美機訊息的機制。

但空軍司令部今天表示，針對外籍機經過台海周邊，將盱衡全般區域情勢，適時公布相關訊息。而國軍依「聯合監偵作業規定」，有效掌握周邊機艦動態並適切應處。