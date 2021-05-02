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F-16戰機性能提升舊型雷達歸宿？空軍：回歸美軍售市場

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍執行F-16A/B戰機性能提升「鳳展專案」，戰機雷達將換裝具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AN/APG-83 AESA），因此將有一百卅餘原堪用的APG-66雷達（如圖）拆下閒置。圖／維基百科
空軍執行F-16A/B戰機性能提升「鳳展專案」，戰機雷達將換裝具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AN/APG-83 AESA），因此將有一百卅餘原堪用的APG-66雷達（如圖）拆下閒置。圖／維基百科

空軍執行F-16A/B戰機性能提升「鳳展專案」，戰機雷達將換裝具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AN/APG-83 AESA），因此將有一百卅餘原堪用的APG-66(V3)雷達拆下閒置。空軍司令部表示，拆卸下的雷達未來將由美方主導，循軍售管道回歸市場販售運用。

國防部說，空軍F-16型機性能提升案，除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，同時具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力；完成性能提升後，將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以因應共軍各類空中威脅。

而過去我F-104戰機除役後，有大批拆下的火神砲，後來全數損壞，十分浪費。我F-16戰機現正執行鳳展專案，原機拆下的APG-66(V3)雷達如何處理，受到關注。

空軍表示，「鳳展專案」進行F-16A/B BLOCK20戰機性能提升至F-16V，拆卸下的雷達首先支應仍在台海線上服勤的F-16戰機；未來機隊完成性能提升後，這批百餘具雷達將由美方回歸軍售市場運用。

空軍說，我國F-16戰機是循軍售管道獲得，所有剩餘料件，也將循同一管道進行處理，所獲資源歸我國所有。

戰機 F-16 空軍

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