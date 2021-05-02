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教召14天影響企業雇用退役官兵？ 退輔會調查結果出爐

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部研議明年試行新制教召，天數將比現行多一倍，達到14天，外界憂心影響企業雇用退除役官兵意願。本報資料照片
國防部研議明年試行新制教召，天數將比現行多一倍，達到14天，外界憂心影響企業雇用退除役官兵意願。本報資料照片

國防部研議明年試行新制教召，天數將比現行多一倍，達到14天，外界憂心影響企業雇用退除役官兵意願，因為所雇者一年可能常需支應兩星期有薪假期供教召，小公司尤怕影響業務運作。但退輔會向立法院說，經洽詢民間企業總會，獲致目前雇用退除役官兵尚不受影響的結論。

國防部宣布，今年後備教召將採取「舊制」，將針對過去退伍後八年內接受教召次數未達四次的志願役、義務役後備軍士官，進行一次「5到7天」的教召，人數約有三千人，「很大一部分是因為出國的關係，教召時他出國沒被召到」的「免召出國」者；而新制教召方式將調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型，規劃自111年試行，預於113年全面實施。而今年漢光演習動員後備軍人傳達8000餘人。

但對於教召天數延長，可能影響教召員所屬企業運作，甚至影響影響企業僱用退除役官兵意願，退輔會除已研擬修法增訂企業獎勵措施外，也對此進行研議。

退輔會表示，現行依「兵役法施行法」，教育召集對象包含志願及義務役官兵，教召頻率與天數增加，是否影響企業僱用退除役官兵意願，有待政策推動後再行評估。

但退輔會表示，經洽詢「社團法人中華民國全國中小企業總會」及「就業情報資訊股份有限公司」等民間就服機構，表示教召對象並不限於退除役官兵，且企業用人仍以專業知識技能為主，還不會影響企業僱用意願。｜

退輔會已訂定「民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵辦法」，評選企業進用退除役官兵達一定比率，成效卓著，給予獎勵，以提升僱用意願。

退輔會認為，評估延長教育召集時間，單獨影響企業僱用退除役官兵意願有限，退輔會基於全民國防立場，將配合國防部跨部會政策辦理，並運用促進穩定就業及培育 專業技能等就業輔導措施，以符合企業用人需求。

教召 退輔會

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