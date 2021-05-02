雙基雷達車曝光案解密 國軍令基層投稿只限榮團會等

中平兩棲登陸艦投稿國防部青年日報運補澎湖馬公過程，被知名國外軍事網路推特專頁披露其中有號稱可偵測匿蹤戰機機動雙基雷達車，且因洩密被從軍媒撤下。國防部已下令，各軍基層未來投稿軍媒，僅限長官部隊視導或一般性活動，例如月會、 榮團會、社團或捐血活動等。

事件發生後，造成國防部揚言撤換軍媒社長，投稿者也遭調職。但基進立委陳柏惟質詢披露，這輛雷達車自始並未被軍方核定為機密，此節是制度性問題。下周四外交及國委員會召委趙天麟特別排定考察青年日報與軍聞社，計畫了解投稿運作過程，並為基層打氣。

此案受到立法院關注，國防部特別向立法院提出報告，披露當時海151艦隊中平軍艦(LST-233)，是在3月16日至3月19日執行「中科院專案任務」，搭載中科院雷達車往返測試。任務期間中平軍艦輔導長楊姓少校針對該艦及登陸艇在馬公港執行艉艇艏結合操演實施拍攝紀實。

國防部特別披露投稿原件，當時除兩張雷達車自運輸艦輪車而出畫面外，文字寫著：「中平軍艦馬公運補任務：海軍中平軍艦日前執行馬運補任務，過程中與登陸艇隊合群艇配合，實施艇艏結合，順利將車輛載運上岸。本次任因海面湧浪隨船隻經過起伏，影響艇艏之結合，但全艦官兵精神抖擻，遵從幹部口令下達，依程序、步驟、要領，發揮平時演練成果，動作迅速確實，順利完成結合，接續由合群艇搭載車輛上岸，達成任務。(圖、文/海軍一五一艦隊中平軍艦供稿)」。

國防部說，軍媒是在3月26日約15時41分以即時新聞刊出；海軍司令部文宣組15時50分掌握青年日報刊出後，發覺恐有洩密之虞，即向艦隊指揮部查詢；151艦隊政戰主任隨即聯繫青年日報，該報社於18時40分將新聞下架，新聞曝光約3小時。

國防部說，針對此案，為確保各軍各項軍事新聞報導的適切性及維護軍機安全，國防部已於今年4月7日頒下「軍事媒體投稿、 申(邀)訪、刊播作業暨審查作法」。現行各基層部隊軍事媒體，包括國防部暨各軍種所設置的軍事媒體及網路社群平台，初審由聯兵旅級主官或副主官召集各業管主管實施初審；再由軍團級主官或副主官召集各業管主管實施複審。最後由司令或副司令核定。至於投稿影片部分，則由各司令部配合每日晨會由各室處主管實施聯合審查作業後，由司令或副司令核定後發布。