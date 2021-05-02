聽新聞
test
0:00 / 0:00
空軍台東失事F-5E戰機主機體運回高雄港首完整曝光
去年10月間在台東志航基地外墜海的5261號F-5E戰機，造成飛官朱冠甍上尉跳傘逃生不幸殞命。墜海戰機前（30）日被承包打撈作業的廠商寶拉麗絲號定位水下位置，順利撈起殘破、但仍見可戰機結構特徵的主機體，昨日運抵高雄港，令人怵目驚心的機體首度完整曝光。空軍與運安會將展開機體鑑識工作。
這具昨日關鍵機體昨日運抵高雄港。被岸際眼尖軍迷拍下船艉拖吊著完整失事機主機體殘骸的畫面。而空軍參謀長黃志瑋曾在立法院披露，這架戰機失事原因機械因素可能性較高，戰機殘骸運抵岸際，預料空軍與運安會共同執行的機體鑑識工作即將展開。
空軍司令部日（30）日曾表示，這架隸屬於空軍第七飛行訓練聯隊機號526的1單座F-5E型的失事戰機殘骸，已於當日下午在運安會調查官現地協助下，於台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。 而空軍司令部感謝社會各界關注，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，進一步事故釐清。
空軍當日曾公布寶拉麗絲號殘骸機身在海中被撈起的畫面，戰機吊在艦艉以吊車固定；今日寶拉麗絲號進入高雄港，艦艉戰機殘骸的樣貌也首度曝光，讓外界目前高速墜入海中的F-5E戰機遭受的衝擊狀況。殘骸也可見，戰機當時已順利起飛，起落輪已包覆在艙中，不料戰機離開跑道升空出海即失控，隨即墜海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言