快訊

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

諾富特確診房務員幸好不是這兩天到北港 否則代誌大條了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家船模實驗室轉移陣地 國海院坦承現地光電板受影響

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
國家海洋研究院表示，國家船模實驗室採替代方案後，新址受影響的光電板面積約3350平方公尺。記者王昭月／翻攝
國家海洋研究院表示，國家船模實驗室採替代方案後，新址受影響的光電板面積約3350平方公尺。記者王昭月／翻攝

國家船模實驗室預定地近日引發爭議，經協調後，海委會國家海洋研究院決定往南延伸，使用部分海巡署南部分署土地，卻傳出可能使現有的太陽能光電板遷移；國家海洋研究院表示，海巡南部分署與廠商訂有可協商遷移條款，不會造成廠商損失。

國海院表示，國家船模實驗室的替代方案會轉至興達港海巡基地，以126地號（機關用地）土地建蔽率50%蓋滿為原則，不足再往南延伸使用海巡署南部分署部分土地，使用面積長85公尺、寬75公尺。

國海院指出，這塊土地目前為停車場與太陽能光電板等設施，依海巡南部分署計算，受影響的光電板面積約3350平方公尺，但因跟廠商的合約訂有可協商遷移條款，所以不會造成廠商後續損失；拆遷費頭海巡署南部分署估算當中。

海巡署 停車場 興達港

延伸閱讀

影／鳳芸宮媽祖海巡船隊啟航 鑾船出港時刻有巧妙

國艦用地搶輸遊艇碼頭 藍委疑高層介入

鳳芸宮媽祖海巡駐高雄港 陳其邁祈求疫情退降甘霖

2021林園鳳芸宮媽祖海巡 首次駐駕高雄愛河灣

相關新聞

不受疫情影響 我海軍司令應邀出席美軍印太司令交接

位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部，於當地時間4月30日舉行了司令交接典禮，原司令戴維森上將（Adm. Phil Davi...

國家船模實驗室轉移陣地 國海院坦承現地光電板受影響

國家船模實驗室預定地近日引發爭議，經協調後，海委會國家海洋研究院決定往南延伸，使用部分海巡署南部分署土地，卻傳出可能使現...

朱冠甍失事半年F-5E戰機殘骸運抵高雄港 軍方禁攝影

空軍台東志航基地1架F-5E戰機（機號5261）去年10月29日墜海，第七飛行訓練聯隊中校飛官朱冠甍傘逃生，送醫後仍殉職...

半年了 朱冠甍F5E機骸打撈上岸

空軍台東志航基地Ｆ-５Ｅ戰機去年十月二十九日起飛後墜海，飛官朱冠甍中校殉職，空軍委託銓日儀公司打撈，歷經半年時間，昨天終...

失事F-5E機體完整 漁民：不可思議

第七聯隊台東志航基地一架F-5E戰機去年10月29日在加路蘭外海上空疑因右發動機失效墜海，空軍委託的銓日儀公司，昨天終於...

漢光兵推今執行完畢 共識及結論將納入7月實兵演習

國防部今天表示，國軍「漢光37號演習」複合式兵棋推演已於今天執行完畢，推演全程，針對當面各項軍事威脅及敵武力犯台模式，均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。