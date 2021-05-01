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國家船模實驗室轉移陣地 國海院坦承現地光電板受影響
國家船模實驗室預定地近日引發爭議，經協調後，海委會國家海洋研究院決定往南延伸，使用部分海巡署南部分署土地，卻傳出可能使現有的太陽能光電板遷移；國家海洋研究院表示，海巡南部分署與廠商訂有可協商遷移條款，不會造成廠商損失。
國海院表示，國家船模實驗室的替代方案會轉至興達港海巡基地，以126地號（機關用地）土地建蔽率50%蓋滿為原則，不足再往南延伸使用海巡署南部分署部分土地，使用面積長85公尺、寬75公尺。
國海院指出，這塊土地目前為停車場與太陽能光電板等設施，依海巡南部分署計算，受影響的光電板面積約3350平方公尺，但因跟廠商的合約訂有可協商遷移條款，所以不會造成廠商後續損失；拆遷費頭海巡署南部分署估算當中。
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