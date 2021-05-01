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不受疫情影響 我海軍司令應邀出席美軍印太司令交接

聯合報 / 記者程嘉文
美軍印太司令交接，由戴維森上將（右）傳位給阿奎利諾上將（左）。圖/美國海軍檔案照
美軍印太司令交接，由戴維森上將（右）傳位給阿奎利諾上將（左）。圖/美國海軍檔案照

位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部，於當地時間4月30日舉行了司令交接典禮，原司令戴維森上將（Adm. Phil Davidson）卸任，由太平洋艦隊司令阿奎利諾海軍上將（Adm. John Aquilino）接替。阿奎利諾致辭時，感謝到場祝賀的貴賓，其中指名了包括我海軍司令劉志斌上將在內的盟邦高階將領。

2018年5月30日，戴維森上將接任印太司令時，也曾邀請國軍派員前往。當時我方出席者是參謀總長李喜明上將、國防部副部長沈一鳴上將，兩人著西裝出席典禮。此次美方並未公布劉志斌的照片，不過新聞稿中刊載阿奎利諾司令致詞全文，其中明確提到「劉上將」。

從致詞可知，當時在場的其他盟邦將領，包括韓國參謀總長元仁哲上將、日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二上將、澳洲海軍司令努南中將（Vice Adm. Michael Joseph Noonan）。

對此，華府「台海軍情研析中心」主任梅復興說，美方再度邀請國軍高層出席印太司令部的交接儀式，除象徵支持台灣外，也提供了美國與各盟邦高級軍事領導階層間的交流和意見交換，包括台灣這種非正式但重要，而情勢緊張的「準盟邦戰略夥伴」在內。他認為，在台海風雲驟緊，我方面對中共強大軍事威嚇之際，此一動作不僅送暖，顯然更旨在展現美國團結動員盟國維護印太穩定的能力與決心。而從中共軍方高級官員並未到場觀禮，或許是另一種指標？

國防部並未公布劉志斌訪美的行程。由於外交部先前特別強調，「外交泡泡」僅限於來訪友邦人士，不適用於我國公務員入境。因此劉志斌返國之後，預期應需依規定進行兩周隔離檢疫，再一周自主健康管理。

海軍上將阿奎利諾接任美軍印太司令。圖/美國海軍檔案照
海軍上將阿奎利諾接任美軍印太司令。圖/美國海軍檔案照
劉志斌。圖/軍聞社檔案照
劉志斌。圖/軍聞社檔案照

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