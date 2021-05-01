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朱冠甍失事半年F-5E戰機殘骸運抵高雄港 軍方禁攝影

聯合報 / 記者徐如宜林保光／即時報導
打撈作業船「寶拉麗絲」號今天載運半年前失事的F-5E戰機機骸到高雄港。圖／本報資料照片
打撈作業船「寶拉麗絲」號今天載運半年前失事的F-5E戰機機骸到高雄港。圖／本報資料照片

空軍台東志航基地1架F-5E戰機（機號5261）去年10月29日墜海，第七飛行訓練聯隊中校飛官朱冠甍傘逃生，送醫後仍殉職。空軍委託銓日儀公司打撈失事戰機半年，昨天才在台東加路蘭海域打撈到機骸，今天由打撈作業船「寶拉麗絲號」將機骸運抵高雄港登陸。

寶拉麗絲號今天下午1點30分已航抵達高雄港一港口外，入港後靠泊國立高雄科技大學旗津校區碼頭卸機骸。台東地檢署及軍方、運安會派員全程錄影存證，再以陸運將機骸送往空軍台東志航基地或鄰近基地，調查確實失事原因。

據了解，這架F-5E戰機去年10月29日由飛官朱冠甍駕駛，剛飛離空軍台東志航基地，就在1.5公里外的加路蘭海域墜機，沈入深約200多公尺水下。因機上沒有俗稱「黑盒子」的飛行資料記錄器，打撈不易，經打撈公司在大海探測戰機沈沒位置，直到昨天，才找到戰機殘骸，打撈上寶拉麗絲號，因台東富岡漁港水淺，才改運高雄港上岸。

今天中午，軍方在高科大旗津校區門口，禁止媒體進入拍攝，軍方認為打撈作業簽署保密協定，禁止拍攝。

打撈團隊表示，打撈作業一直持續進行，先是經過測量後精確定位，然後透過ROV水下無人載具探得掌握明確狀況；後來又經過好幾航次的準備工作，昨天才能順利打撈上岸。

銓日儀公司指出，這次打撈要克服天候障礙，最困難的部分，是戰鬥機有纏繞落傘狀況要排除，這是飛機自我保護的機制，也增加了打撈的難度。

寶拉麗絲號昨天將半年前失事的F-5E機骸打撈上船。圖／本報資料照片，讀者提供
寶拉麗絲號昨天將半年前失事的F-5E機骸打撈上船。圖／本報資料照片，讀者提供

台東志航基地 戰機 空軍

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