朱冠甍失事半年F-5E戰機殘骸運抵高雄港 軍方禁攝影

空軍台東志航基地1架F-5E戰機（機號5261）去年10月29日墜海，第七飛行訓練聯隊中校飛官朱冠甍傘逃生，送醫後仍殉職。空軍委託銓日儀公司打撈失事戰機半年，昨天才在台東加路蘭海域打撈到機骸，今天由打撈作業船「寶拉麗絲號」將機骸運抵高雄港登陸。

寶拉麗絲號今天下午1點30分已航抵達高雄港一港口外，入港後靠泊國立高雄科技大學旗津校區碼頭卸機骸。台東地檢署及軍方、運安會派員全程錄影存證，再以陸運將機骸送往空軍台東志航基地或鄰近基地，調查確實失事原因。

據了解，這架F-5E戰機去年10月29日由飛官朱冠甍駕駛，剛飛離空軍台東志航基地，就在1.5公里外的加路蘭海域墜機，沈入深約200多公尺水下。因機上沒有俗稱「黑盒子」的飛行資料記錄器，打撈不易，經打撈公司在大海探測戰機沈沒位置，直到昨天，才找到戰機殘骸，打撈上寶拉麗絲號，因台東富岡漁港水淺，才改運高雄港上岸。

今天中午，軍方在高科大旗津校區門口，禁止媒體進入拍攝，軍方認為打撈作業簽署保密協定，禁止拍攝。

打撈團隊表示，打撈作業一直持續進行，先是經過測量後精確定位，然後透過ROV水下無人載具探得掌握明確狀況；後來又經過好幾航次的準備工作，昨天才能順利打撈上岸。