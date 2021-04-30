國艦基地搶地案疑外力介入？海委會副院長：沒感受到

行政院海委會原規劃於高雄興達港興建「國家級船模實驗室」，但因用地與高雄市政府主導的修造船廠及遊艇碼頭BOT案重疊，最後傳計畫腰斬，遭國民黨立委質疑有政府高層黑手介入，海洋委員會海洋研究院副院長林英斌對此表示，全案只是選擇替代方案，另行覓地，至於是否因為外力施壓，他說「至少我們這邊沒有感受到」。

國民黨立委林思銘指攸關國艦國造政策的「國家船模實驗室」原規劃在高雄興達港打造 5.6 公頃實驗場地，但此案同時也是高雄市海洋局遊艇修造船廠 BOT案預訂用地，4月27日海委會與市府協調後，市府原本願退讓，但隔天海委會卻主動放棄用地，令人啟疑。

對此國海院副院長林英斌表示，原先規畫的0.8公頃用地他們已經不用，改為替代方案，地點為海巡分署所在，施工期程相當，不致對全案的進展有重大影響。至於是否有外力介入，他說：「至少我們這邊沒有感受到」。

林表示，任何計畫都有評估替代方案，以船模實驗室而言，各種方案的選址都有利弊，但然對我們的好，若會對他人產生影響，經評估做些調整，亦是兩全其美。

國海院下午也發布2點聲明，指他是為精進我國各型船艦設計、提升船舶性能、滿足大型貨商輪與高階遊艇的客製化及節能化需求、及離岸風電浮式風機研發等海事關鍵技術創新應用，提升海洋產業產值與國際競爭力，促進我國造船產業發展及政府國艦國造政策推動，才規劃在興達港海巡基地建置國家船模實驗室。

經全面性專業評估，船模實驗室依原佈置規劃，需地面積為2.9公頃，並非外界所說的5.6公頃方案，經協調海巡署調整部份設施來滿足用地需求，全案依規劃將於111年至114年建置，沒改變原規劃設計，也不會影響原船模實驗室的建造及期程。