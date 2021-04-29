【重磅快評】軍事新聞的吹牛產業鏈

4月28日，國內各媒體出現一則新聞，指出美國政府批准洛克希德馬丁公司，提供台灣改良型的AGM-88反輻射飛彈，專門攻擊敵方雷達站。民進黨立委王定宇隨即加碼指出，洛馬在與台灣2017年原合約1.38美金億預算不變的原則下，獲得新修改的AGM-88合約，新約包括雷達軟體系統獲得修改，數據系統也有所更新，配備更為先進的敵我識別系統，飛彈也由當初美方宣布出售的AGM-88B，改成最新款的AGM-88E。而是戰略平衡考量，更象徵拜登政府與台灣的軍事互信。

不用說，這則新聞立刻引發「台派」一陣興奮，中央社立即訪問官方智庫學者，指出此舉象徵拜登政府與台灣的軍事互信。今天出刊的四大報中，兩家都報導了這則消息，強調美國力挺台灣，不但將預計賣給我國的飛彈升級到最新款，而且「加量不加價」。

問題是，這整件事情的源頭，是五角大廈於美國時間4月26日公布一批合約，其中包括由洛克希德馬丁公司獲得一筆總額不超過1.38億美元的合約，替售予台灣的F-16機隊進行改裝，讓其可以使用自動防撞地系統（GCAS）與AGM-88飛彈，以及改善雷達軟體成熟度、更新資料獲得系統（Data Acquisition System）與先進敵我識別系統（Advanced Identification Friend or Foe）。

在美國政府的海外軍售（FMS）中，是由五角大廈與購買國簽約，再與國內的武器製造商簽約，購買國與廠商之間，沒有直接的契約關係。26日公布的這筆合約，就是美國與台灣先前簽訂的F-16A/B機隊升級方案，將業務發包給F-16製造商洛馬公司進行。改良標的物是國軍的F-16機隊，讓其可以發射AGM-88，以及具備自動防撞、加強敵我識別等能力。至於美國售台的AGM-88是否要由B型升級到E型？美方完全沒有提及。

更重要的是，AGM-88飛彈的製造商，根本不是洛克希德馬丁，而是另一家軍火大廠雷神公司。美國政府就算要升級買給台灣的AGM-88，合約也不可能與洛馬簽訂。至於武器性能提升卻「加量不加價」，自有軍火市場以來，從來都沒有發生過。

這種無中生有的笑話不是第一次發生，包括日前美方公布驅逐艦馬斯廷號跟蹤中共航艦遼寧號，艦長翹腳坐在瞭望台，看著不遠處遼寧號的照片，立刻在台灣引發如同滾雪球般的「腦補」：還有不少「專家」想像成，這是解放軍戰技太差，居然被美艦突破重圍擠進編隊中央，美國艦長翹腳的動作，更是刻意擺出睥睨姿態，顯示共軍完全不堪一擊。

事實上，各國船艦在公海上航行，除非正在進行影響航行、有安全之虞的作業（例如起降飛機），否則無權要求其他船隻不得接近。更不要說以現代化軍艦的武器，若要對其他船隻發動攻擊，根本不需要貼到目標旁邊。早在冷戰時期，美蘇雙方互相派艦盯梢對方，類似的遊戲已經玩了幾十年。與如今唯一的差異，只有從前的資訊不像現在那麼發達，也沒有這麼多政治人物或「專家」，把少見多怪當成令箭揮舞。

然而，從媒體、立委、相關學者或網紅，早已經形成一種「產業鏈」：沒有人關心到底發了什麼事情，而是想著將事情如何解釋，最能夠滿足政治正確與自己的利益。至於真相是什麼，有誰關心？有什麼比累積更多網站點閱數、蠱惑更多選民支持、賺到更多錄影通告費更重要？