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嘉義艦交船 舷側首度新增TAIWAN字樣宣示捍衛國土

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
總統蔡英文表示，今起台灣海巡艦新增「TAIWAN」字樣，展現台灣捍衛藍色國土的決心。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文表示，今起台灣海巡艦新增「TAIWAN」字樣，展現台灣捍衛藍色國土的決心。記者劉學聖／攝影

附有負壓隔離醫療配備的4000噸級海巡署嘉義艦」，今早在總統蔡英文見證下由台船交艦，象徵國艦國造政策再邁進一程，特別的是，這艘新造船艦舷 側首度寫上「TAIWAN」字樣，總統蔡英文表示，除能清楚供人辨識，代表中華民國台灣展現捍衛藍色國土的決心，全家務必全力以赴。

海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮今早在台船高雄廠舉行，總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、海洋委員會主委李仲威、退輔會主委馮世寬、高雄市長陳其邁、海巡署署長周美伍嘉賓與會。

蔡英文表示，這是她本月第二次來到台船，兩周前是海軍一艘萬噸級的運輸艦下水，今是海巡署第1艘4000噸級的巡防艦嘉義艦的交船及第2艘新竹艦下水命名，連續兩次的第一，都代表政府落實國艦國造，強化國防自主的政策的具體信心與決心，她再次向台船鄭董事長及全體人員致敬，讓台灣國防自主再邁前一步。隨著嘉義艦的交船及後續新竹艦，在實行各種勤務都能更有力量也更安全，上月台美雙方簽署設立海巡工作小組備忘錄，在保護海洋資源、打擊非法、緝私及取締越域漁船事務上，同時肩負深化國際合作的任務，

蔡總統看到英姿煥發的艦艇，振奮地說，尤其剛下過雨，更是亮麗，她也特別提及，今起在海巡艦艇的舷側，新增「TAIWAN」字樣， 不僅能更清楚的辨識，也代表中華民國台灣展現捍衛藍色國土的決心，全家務必全力以赴，她也想信台灣必能做出成績讓世界刮目相看。博得喝采。

台船董事耳鄭文隆表示，國艦國造占台船年營收60%以上，台船獲海巡署以統包方式承造4艘巡防艦，首艦在去年6月2日命名為「嘉義艦」，下水通過一連串驗證後今天交艦。嘉義級巡防艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬。配3組射程達120公尺的高壓水砲，特別的是配備負壓隔離病房、醫療手術室等醫療配備，一般病床亦可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，堪稱一艘海上野戰醫療船。此外，甲板可供空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，必要時全艦轉為醫療救護船，發揮人道救援能量。

另台船承造的第二艘「嘉義級」巡防艦，今早也由蔡英文總統命名擲瓶，將配置北部地區機動海巡隊，除主推進系統外，特別的是有前後輔助側推進器及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性，減少航行時船體橫搖，在惡劣天候出海執勤時克服風浪。鄭文隆說，台船在極短的時程內承造4艦嘉義級巡防艦，誠如海巡署艦隊分署長謝慶欽所言，扛下「不可能的任務」。

台船基隆廠區建造的15艘100噸級巡防救難艇，已交5艘，分別於台東、基隆、淡水、澎湖、馬祖等海巡隊服勤中。另有6艘1000噸級巡防艦建造中，其中「輪控系統」是由台船自行研製安裝。

台船承造的「嘉義艦」今天風光交艦。記者劉學聖／攝影
台船承造的「嘉義艦」今天風光交艦。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統登上嘉義艦，向大家揮手致意。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統登上嘉義艦，向大家揮手致意。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今早也為台船承造的第二艘「新竹艦」揭牌。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今早也為台船承造的第二艘「新竹艦」揭牌。記者劉學聖／攝影
今起台灣海巡船艦新增「TAIWAN」字樣，展現台灣捍衛藍色國土的決心。記者劉學聖／攝影
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海巡署 嘉義 蔡英文

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