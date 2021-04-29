專家：美釋「鳳展二號」軍購 台美恐須另簽訂新發價書

美國國防部昨宣布，洛克希德馬丁航太公司獲得1.38億美元，約39億元台幣的修訂合約，為台灣F-16機隊「鳳展專案」構改案，開發並部署改良型AGM-88反輻射飛彈和「自動防撞地系統」。有專家表示，美方是以「鳳展二號」(Peace Phoenix Rising 2/PPR2) 為名宣布這項計劃，意味著台美恐須另行簽訂新的發價書(LOA) 。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文舉例表示，美軍對各國軍售戰機都以「和平」為個別專案名打頭，例如： 對以色列出售F-15名為「和平狐狸」(Peace Fox)、對意大利租借F-16為「和平凱撒」(Peace Caesar)、當年為德國RF-4E改裝電偵能力名為「和平鱒魚」(Peace Trout)等。當然，出口軍火但掛名「和平」，其實有點反諷。

梅復興說，這次美方公告對台是否這筆購案，最有意思的資訊是「鳳展二號」(Peace Phoenix Rising 2/PPR2) 的計劃名稱。

他表示，我國1992年採購F-16A/B Block 20 戰機的專案名稱為「鳳凰計劃」，而美方則稱為「和平鳳凰」(Peace Phoenix)。2011年批准對台軍售F-16性能提升案後，計劃名稱則選定為「鳳展」（Phoenix Rising)。

他說，這次美國國防部的合約公告所透露的是，洛馬為台灣F-16性能提升案，包括2017年才出售的AGM-88反輻射飛彈以及國防部在2018年6月空軍少校吳彥霆駕駛F-16撞山失事後才核准的AGCAS防撞系統等，在「鳳展案」發價書簽訂後相當時間才追加執行新增工程，美方顯然並不視為原始計劃的一部分，因此以「鳳展二號」為名區分。這也意味著應該會另行簽訂新的發價書（LOA) 執行，而非修訂原先「鳳展案」的發價書（amendment to LOA)。