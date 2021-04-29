快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：美釋「鳳展二號」軍購 台美恐須另簽訂新發價書

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
F-16V戰機。本報資料照
F-16V戰機。本報資料照

美國國防部昨宣布，洛克希德馬丁航太公司獲得1.38億美元，約39億元台幣的修訂合約，為台灣F-16機隊「鳳展專案」構改案，開發並部署改良型AGM-88反輻射飛彈和「自動防撞地系統」。有專家表示，美方是以「鳳展二號」(Peace Phoenix Rising 2/PPR2) 為名宣布這項計劃，意味著台美恐須另行簽訂新的發價書(LOA) 。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文舉例表示，美軍對各國軍售戰機都以「和平」為個別專案名打頭，例如： 對以色列出售F-15名為「和平狐狸」(Peace Fox)、對意大利租借F-16為「和平凱撒」(Peace Caesar)、當年為德國RF-4E改裝電偵能力名為「和平鱒魚」(Peace Trout)等。當然，出口軍火但掛名「和平」，其實有點反諷。

梅復興說，這次美方公告對台是否這筆購案，最有意思的資訊是「鳳展二號」(Peace Phoenix Rising 2/PPR2) 的計劃名稱。

他表示，我國1992年採購F-16A/B Block 20 戰機的專案名稱為「鳳凰計劃」，而美方則稱為「和平鳳凰」(Peace Phoenix)。2011年批准對台軍售F-16性能提升案後，計劃名稱則選定為「鳳展」（Phoenix Rising)。

他說，這次美國國防部的合約公告所透露的是，洛馬為台灣F-16性能提升案，包括2017年才出售的AGM-88反輻射飛彈以及國防部在2018年6月空軍少校吳彥霆駕駛F-16撞山失事後才核准的AGCAS防撞系統等，在「鳳展案」發價書簽訂後相當時間才追加執行新增工程，美方顯然並不視為原始計劃的一部分，因此以「鳳展二號」為名區分。這也意味著應該會另行簽訂新的發價書（LOA) 執行，而非修訂原先「鳳展案」的發價書（amendment to LOA)。

F-16 國防部 飛彈

延伸閱讀

F-16台美換防空中加油 空軍投入四億餘元支應

F-5戰機零件來源 空軍首證實近三年來自中科院

40年老潛艦的永別之歌：印尼海軍如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

周美伍：海巡特勤隊員手槍、狙擊槍更新已籌補到案

相關新聞

開戰前的恫嚇？「太多人不把它當一回事」共機擾台 近4個月飛來超過270架軍機

今年共機擾台至今已逾270架次，達去年擾台架次數的7成，中共可能對台動武的聲浪愈來愈高。這到底是武力開戰前的恫嚇，或是北京意圖削弱台灣民眾信心的「外交心理戰」？台灣該如何應對？

評／提升空軍距外打擊戰力 美軍售「聯合距外精準武器」

美國國防安全合作署於2017年6月29日宣布的對台灣可能軍售案，同意售予我國56枚AGM-154C型聯合防區外遠距遙控精準武器（聯合距外精準武器），以及訓練彈、零組件、聯合任務規劃系統更新、相關整合／訓練等，總價約1億8550萬美元。

嘉義艦交船 舷側首度新增TAIWAN字樣宣示捍衛國土

附有負壓隔離醫療配備的4000噸級海巡署「嘉義艦」，今早在總統蔡英文見證下由台船交艦，象徵國艦國造政策再邁進一程，特別的...

專家：美釋「鳳展二號」軍購 台美恐須另簽訂新發價書

美國國防部昨宣布，洛克希德馬丁航太公司獲得1.38億美元，約39億元台幣的修訂合約，為台灣F-16機隊「鳳展專案」構改案...

影／海巡新艦嘉義、新竹下水命名 蔡英文親自主持

海巡署4000噸級巡防艦首艘「嘉義艦」今天交船，由蔡英文總統主持交船典禮，並親自為新造的同型新竹艦進行命名儀式，這兩艘海...

三軍換裝 地空通訊無線電 卡美方關鍵技術不輸出？

空軍以「安訊計畫」為名，為三軍委託中科院研製呼叫空援使用的「國軍UHF地(艦)對空通信機」，希望採用美軍規的跳頻技術，換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。