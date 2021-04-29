三軍換裝 地空通訊無線電 卡美方關鍵技術不輸出？

空軍以「安訊計畫」為名，為三軍委託中科院研製呼叫空援使用的「國軍UHF地(艦)對空通信機」，希望採用美軍規的跳頻技術，換裝國軍已使用20年的類同無線電機，以對抗敵空軍電子監偵能力與通信干擾的威脅。但國防部坦承，此案因無法取得美方關鍵技術，全案進度延遲，還在與美方溝通中。

「安訊計畫」委託中科院獲得具美軍規跳頻技術的地(艦)對空UHF無線電機，須具備定頻與跳頻通信功能，換裝後將可提升國軍地面站台對空通信抗干擾能力。

此案由空軍統建，但因為陸軍車裝、空軍各固定站台及海軍各型船艦架裝地點不同，三軍須另編列執行現地勘測、履約督導及依各軍需求完成整體後勤支援計畫、系統規格書、維修計畫書編審與遞交等經費，以滿足三軍換裝需求，相當複雜。

但國防部披露，委託中科院執行的安訊計畫，因關鍵技術取得未符預期，造成進度延遲，經持續與美方溝通，現正逐步解決相關窒礙。