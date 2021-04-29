寰展專案擴大防空飛彈指管 空軍：將如期於113年完成

空軍「寰展計畫」計畫擴大海空各型防空飛彈指揮管制，空軍司令部表示，駐廠團隊已於去（109）年9月2日赴美展開各項工作，擬定趕工計畫，全案預判將可如期於113年完成。

面對共機不斷侵入我防空識別區，空軍將原戰管「寰網系統」升級為「寰展系統」，計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，希望讓飛彈部隊在最佳時間點，發射防空飛彈將來犯敵機擊毀。

空軍表示，空軍「寰展計畫」初期發展不順，主要原因是去年新冠肺炎疫情影響，原計畫駐廠空軍人員行程受阻，導致部分重大節點工作無法依預訂進度執行，造成落後。

但空軍表示，駐廠團隊已於109年9月2日赴美展開各項工作，並已擬定趕工計畫，預期將可使全案如期於113年完成。