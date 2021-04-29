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海軍明遠專案 對海監偵雷達站將啟動人員保護計畫

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍雷達站人員在雷達本體附近操作裝備，同樣面臨敵軍飛彈攻擊的威脅。圖為三芝雷達站。圖／軍聞社
海軍雷達站人員在雷達本體附近操作裝備，同樣面臨敵軍飛彈攻擊的威脅。圖為三芝雷達站。圖／軍聞社

海軍以「明遠計畫」為名，投入50億元執行「海洋監偵能量整體提升案」，強化海上目標監偵能力，支援作戰任務。海軍說，考量雷達站為敵首要攻擊目標，為避免雷達陣地遭攻擊時致人員嚴重損傷，計畫將海軍各雷達站，參照空軍區域作戰管制中心運用方式，將人員部署在各區域雷達情資整合中心，距雷達實體有一段距離，確保安全。

共軍機艦繞台頻繁，海軍決定更新所有雷達站台的遠程雷達性能，同時興建一座雷達情資整合中心大樓。據預算案顯示，這項計畫需投入50億5320萬7千元，海軍分九年執行，納入110-119年度分年編列。

國防部110年度預算案披露這項「海洋監偵能量整體提升案」，海軍司令部表示，海軍現有雷達站台多數已超過20年，多數關鍵性零組件超過壽期，籌獲不易，舊式雷達裝備需執行裝備性能提升，以強化海上目標監偵能力，支援作戰任務。而據了解，這些舊式雷達站人員在雷達本體附近操作，同樣面臨敵軍飛彈攻擊的威脅。

而海軍近日披露，這項代稱為「明遠計畫」的「海洋監偵能量整體提升案」，其中主要考量，即考量雷達站為敵首要攻擊目標，為避免雷達陣地遭攻擊時致人員嚴重損傷，因此參照空軍區域作戰管制中心運用方式，規劃將人員部署於各區域雷達情資整合中心。

海軍表示，此案涉及續雷情傳遞與管制方式、人力運用規劃、雷達情資整合中心地點選勘、裝備搬遷規劃、配置與線路佈設等均需詳細規劃與評估，因此將建案期程延後1年，於110至119年執行。

海軍 雷達站 情資

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