IDF戰機驅趕共機第一線 空軍五度緊急支應經費維持妥善
共軍快慢機隊頻繁在西南空域防空識別區挑釁我空防，空軍IDF戰機主要負責監視驅逐，且澎湖馬公「天駒任務」延長進駐時間，空軍去年四度緊急投入管制預算達4億餘元，執行「IDF戰機執行提升妥善率需求」，以肆應敵情。
國防部向立法院報告，為肆應敵情威脅，確保領空安全，經檢討亟需籌購相關航材零附件，以提升IDF戰機妥善率，分別於去（109）年10、11、12月內，五度支用軍事單位裝備零附件購製及保修預算4億1070餘萬元，支應IDF戰機執行提升妥善率需求。
空軍解釋，此舉是為肆應敵情威脅，確保領空安全，經檢討亟需籌購相關航材零附件，以提升戰機妥善率。
空軍其他機種動用管制預算情形，只有F-16戰機在去年12月間，三度動用訓練綜合作業費4億餘元，支應F-16型機後續訓練不足需求，理念是為深化戰道與戰術應用觀念，辦理後續相關訓練任務執行，因年度預算不足，急需急需檢討預算辦理結匯。屬於台美訓練交流任務所需。
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