F-16台美換防空中加油 空軍投入四億餘元支應

據透露，我在美國亞歷桑那州路克基地進行人員訓練的21中隊F-16戰機，將陸續分批飛回台灣，以進行性能提升，為維持我在美國的飛行訓練，在台灣已完成性能提升的F-16V戰機，則將由嘉義空軍基地飛往美國，替換為飛行員訓練之用。但空軍司令部表示，我毫無所悉，不作評論。

F-16戰機以「鳳展專案」為名，正在漢翔台中廠區由洛馬協助全面實施進行性能提昇，我在美國留有10架訓練機，也要返國執行構改，軍方規畫，這些「留美」戰機將陸續返台，由完成升級的F-16V飛往美國接替任務，每批約2至3架從嘉義基地飛往美國，實施難得的長程飛行訓練與空中加油科目。將是我國空軍飛行員首度自台灣飛至美國，被視為台美軍事合作領域的一項新突破。

空軍在去年12月間，三度動用訓練綜合作業費4億餘元，支應F-16型機後續訓練不足需求，理念是為深化戰道與戰術應用觀念，辦理後續相關訓練任務執行，因年度預算不足，急需急需檢討預算辦理結匯。疑即支應相關操演款項。

美國前總統布希在1992年宣布售我150架F-16戰機後，空軍即選派飛行員赴美受訓，至1997年4月F-16戰機分批飛抵台灣，不曾有飛行員自台灣飛到美國。過去接機時我F-16戰機自美返台，須分3段航程，中途停留夏威夷及關島空軍基地，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，前後11天，才返抵嘉義基地。