三綠委視導中科院、漢翔 盼凝聚全民國防共識

民進黨立委湯蕙禎、伍麗華、羅美玲前天前往中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹號高教機測評實況，以具體行動呼籲國人，了解國防、參與國防並支持國防建軍，凝聚全民國防共識，共同保護這片土地。

三位立委在中科院院長張忠誠的陪同下，參訪了風洞、結構試驗場，以及新式高教機模擬器；隨後轉往漢翔公司，在董事長胡開宏陪同下，聽取陣地簡報。三位立委對於漢翔與中科院完善的生產環境、嚴謹的測評程序，均表達肯定，也期望未來勇鷹號高教機加入空軍作戰序列後，能培育更多優秀人才，捍衛我國領空。

湯蕙禎表示，共機近期不斷侵擾我空域，空軍透過巡邏兵力應對與防空飛彈追監，雖然守護了台海安全，但也凸顯人才培育的重要性。相信隨著勇鷹號高教機完成測評、試飛，在撥交後勢將成為培育優秀飛官的重要機型，其卓越性能，不僅能大幅提升訓練成效，也可擔負作戰任務，讓國人對國軍守護國家安全更具信心。

湯蕙禎指出，在建軍備戰的發展過程中，力行國防自主，是奠基國防產業的重要基礎；關鍵科技研發，則扮演了不可或缺的角色，透過此次參訪，可以看出漢翔公司及中科院，都在相關領域，投入了極大的心力，為我國航太產業發展，樹立重要里程碑，未來希望兩個單位持續密切合作，為守護國防安全，做出重要貢獻。