三綠委視導中科院、漢翔 盼凝聚全民國防共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎、伍麗華、羅美玲前往中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹號高教機測評實況。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎、伍麗華、羅美玲前往中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹號高教機測評實況。圖／湯蕙禎國會辦公室提供

民進黨立委湯蕙禎、伍麗華、羅美玲前天前往中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹高教機測評實況，以具體行動呼籲國人，了解國防、參與國防並支持國防建軍，凝聚全民國防共識，共同保護這片土地。

三位立委在中科院院長張忠誠的陪同下，參訪了風洞、結構試驗場，以及新式高教機模擬器；隨後轉往漢翔公司，在董事長胡開宏陪同下，聽取陣地簡報。三位立委對於漢翔與中科院完善的生產環境、嚴謹的測評程序，均表達肯定，也期望未來勇鷹號高教機加入空軍作戰序列後，能培育更多優秀人才，捍衛我國領空。

湯蕙禎表示，共機近期不斷侵擾我空域，空軍透過巡邏兵力應對與防空飛彈追監，雖然守護了台海安全，但也凸顯人才培育的重要性。相信隨著勇鷹號高教機完成測評、試飛，在撥交後勢將成為培育優秀飛官的重要機型，其卓越性能，不僅能大幅提升訓練成效，也可擔負作戰任務，讓國人對國軍守護國家安全更具信心。

湯蕙禎指出，在建軍備戰的發展過程中，力行國防自主，是奠基國防產業的重要基礎；關鍵科技研發，則扮演了不可或缺的角色，透過此次參訪，可以看出漢翔公司及中科院，都在相關領域，投入了極大的心力，為我國航太產業發展，樹立重要里程碑，未來希望兩個單位持續密切合作，為守護國防安全，做出重要貢獻。

中科院 高教 勇鷹

延伸閱讀

F-5戰機零件來源 空軍首證實近三年來自中科院

中科院試射300公里飛彈 無人機將升空監控及參數取得

桃園客家桐花祭登場 親子探索館也開幕展現客家風情

竹北水資中心二期擴建明年完成 可供竹科1萬噸再生水

相關新聞

軍人洩密大陸人民增其刑 國防部：有助確保國安

行政院院會明擬通過修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密文書給包括港、澳等地中國大陸人民或其派遣之人者，增...

三綠委視導中科院、漢翔 盼凝聚全民國防共識

民進黨立委湯蕙禎、伍麗華、羅美玲前天前往中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹號高教機測評實況，以具體行動呼籲國人，了...

傳F-16V將飛美訓練？ 空軍：毫無所悉不評論

媒體今天報導，空軍派駐美國路克基地的F-16近日將飛返台灣升級，而已完成構改的F-16V戰機，將從台飛往美國專精訓練；空...

傳美售最新型AGM-88E飛彈 學者：象徵美台互信

傳美國將售台改良版AGM-88E反輻射飛彈。戰略學者蘇紫雲今天指出，E型款可攻擊已關機的雷達，為美軍現役武器，加上台灣空...

我國駐美F-16機隊 即將返國性能提升

國軍的F-16A/B戰鬥機，目前正在「鳳展」計畫下進行性能提升。由於改裝工程在台中清泉崗的漢翔公司進行，空軍駐美國亞利桑...

成立後備動員署 國防部盼達平時養兵少戰時用兵多

立法院司委會今天召開國防部防衛後備動員署組織法草案公聽會，與會專家意見不一；國防部副部長張哲平上將說，這些意見在未來推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。