增設防衛後備動員署面對台海戰爭能給力？學者針鋒相對

立法院司法法制委員會今天舉行修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會，面對國防部宣稱成立動員署是為促進跨部會戰時動員事權，包括出身軍旅的元智大學社會暨政策科學學系教授陳勁甫均表示，後備動員事權已統一，跨部會整合需由行政院執行，成立動員署恐怕只會讓聯合作戰又隔一層組織。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，因應國際情勢變化，全民防衛總動員攸關國家總力的整合，確有必要性。

國民黨立委吳斯懷表示，未來台海若發生戰爭，一定是速決戰而非持久戰，敵人不會給我們這種機會。蔡政府已三年未作政軍兵推，面臨戰爭整合全國總力各部會都有責任，非國防部獨立負責。

他說，過去的機制是全民動員會報，但因各部會各行其事，因此研修組織法，方向他是認同的，但全民防衛動員48條相關職掌，各部會偏重平時準備，缺乏戰時整合，必須透過兵棋推演找到實際數據。草案包括員額編裝指揮等問題，一項牽涉國家面臨戰爭政策的修法，應完整評估，建議國防部與相關部會應聽取各方不同建議，再作定論，否則將影響國家整體戰力。

淡江大學戰研所教授黃介正表示，後備動員這麼多年不改，為什麼現在要改？我國號稱兩百萬後備兵源，長久以來，只是名冊上與對外文宣的數字。台海發生軍事衝突或對台動武，存在明顯認知差距，外國說會打，大陸說要打，但不怕鬼、不信邪的台灣人民，堅持不會打，也不想打。在這些情況下談後備戰力動員，基礎非常薄弱。

他認為，後備動員改革促成原因明顯有二，一是美國壓力，二是中共解放軍壓力，前者是外國示警，後者是被迫覺醒，兩者皆屬被動，稱之為被逼改革。外部壓力希望看到的是我後備戰力，而非成立新的機關。改革重心在於戰時作戰之可用，而非平時救災的功能，是將無助戰力的指揮管制、組織編裝等，都需要根本重新設定。凡認為中共解放軍是紙老虎的政治人物，才會嘴巴講防衛後備動員署，心裡盤算的卻是動員救災署。

陳勁甫表示，後備戰力核心問題，究竟是缺一個署，還是基本戰力、執行面的不足？若是後者，新成立一個署無法解決問題。

他說，依國防部說法，是為統一事權、跨部會整合。國防部同時表示，後備部隊是要往灘岸守備、重要目標防護、反空機降、縱深及城鎮守備任務進行部署，現有事權已統一，看不出將原屬國防部的軍事機關後備指揮部降編，改隸防衛動員署下，是在強化後備能量嗎？作戰能量是在部隊，卻將部隊降編，形成一個頭重腳輕的狀況；從聯合作戰角度而言，等於在參謀本部與部隊之間，又多加了一個防衛後備動員署，聯合作戰指揮又多了一層。

蘇紫雲表示，因應國際情勢變化，全民防衛總動員攸關國家總力之整合，確有必要性。後備動員合一依賴戰場特性分析與資源的有效規畫與整合，例如手機基地台作為資通電鏈路的備援。常後一體的目標，涉及用兵規畫與兵力整建，如規畫增加的甲種旅。另依照立法院法制局的研究報告指出志願役退役士兵約6.7萬人，由於戰技嫻熟將是珍貴的後備戰力。預估在防動署設立後，作業能量更為健全，跨部會合作可更為順暢與落實。