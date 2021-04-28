強化「天駒任務」駐地 國防部3億大整建馬公空軍基地
因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加。國防部今日發布以3億餘元預算，決標「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」，要讓馬公空軍基地設施符合「國軍於平時得以適時休養，戰時能精練戰技有效發揮」。
國防部今日發布「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」以3億3394萬2000元決標，預計下月開工，112年5月31日前完工。
招標公告指出，這項工程預期效益，是為「改善官兵辦公及居住生活品質、提昇機能完整、安全實用及舒適之空間，增進設施(備)使用機能；並改善現有營區空間不足的問題，提供官兵安全舒適的住宿及休閒環境，達到照顧官兵之目標。使國軍於平時得以適時休養，戰時能精練戰技有效發揮」等。
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