快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

強化「天駒任務」駐地 國防部3億大整建馬公空軍基地

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加。記者洪哲政／攝影
因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加。記者洪哲政／攝影

因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加。國防部今日發布以3億餘元預算，決標「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」，要讓馬公空軍基地設施符合「國軍於平時得以適時休養，戰時能精練戰技有效發揮」。

國防部今日發布「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」以3億3394萬2000元決標，預計下月開工，112年5月31日前完工。

招標公告指出，這項工程預期效益，是為「改善官兵辦公及居住生活品質、提昇機能完整、安全實用及舒適之空間，增進設施(備)使用機能；並改善現有營區空間不足的問題，提供官兵安全舒適的住宿及休閒環境，達到照顧官兵之目標。使國軍於平時得以適時休養，戰時能精練戰技有效發揮」等。

馬公 空軍 國軍

延伸閱讀

孫序華具雙機種飛行資格 成為首位至軍團歷練陸航將領

空軍愛三飛彈重鑑測在美決標 本月起履約鑑測384枚飛彈

成立「防衛後備動員署」國防部：在總員額21.5萬內勻支

空軍人事異動 副參謀總長李廷盛將接任空軍副司令

相關新聞

強化「天駒任務」駐地 國防部3億大整建馬公空軍基地

因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加...

漢光37號納中英雙語演練 增加同盟作戰經驗

國軍漢光37號電腦兵推23日至30日舉行，實兵演習7月12日至16日登場。國防部表示，近年中共軍事威脅不斷提高，應循序培...

孫序華具雙機種飛行資格 成為首位至軍團歷練陸航將領

國防部發布一波中、少將將領人事異動名單，現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華5月1日將調任陸軍第8軍團副...

空軍愛三飛彈重鑑測在美決標 本月起履約鑑測384枚飛彈

中華民國駐美軍事代表團今天公布「飛彈重鑑測」採購案，由代表美軍的美國在台協會（AIT）以新台幣164億2102萬199元...

成立「防衛後備動員署」國防部：在總員額21.5萬內勻支

立法院明天將舉行「修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會」，國防部表示，該署編成所需員額，均在國軍總員額21...

軍方人事異動 「潛艦推手」邵維揚終升中將

國軍將級人事將於5月1日有一波異動：海軍造船發展中心主任邵維揚少將，先前屢有消息人士表示，由於參謀總長黃曙光即將屆退，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。