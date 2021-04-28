孫序華具雙機種飛行資格 成為首位至軍團歷練陸航將領

國防部發布一波中、少將將領人事異動名單，現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華5月1日將調任陸軍第8軍團副指揮官，是首位具飛行資格而奉調軍團指揮職務歷練的陸航將領。

國軍5月1日將領異動詳細名單如下：

海軍部分：

海軍少將邵維揚調國防部參事（晉升中將）；海軍少將顧志中調海軍造船中心主任；海軍上校魏義文調海軍256戰隊長（晉升少將）。

陸軍部分：

陸軍少將謝其賢調主計局局長（晉升中將）；陸軍少將孔乃德調八軍團參謀長；陸軍少將陳俊源調馬防部副指揮官；陸軍少將李韋德調四三砲指部指揮官；陸軍上校董冀星調花防部參謀長（晉升少將）；陸軍少將黃信仁調後次室後管處長；陸軍上校陳益志調四支部指揮官（晉升少將）；陸軍少將董紹明調資歸司人資處長；陸軍少將劉慎謨調訓次室軍訓處長；陸軍少將黃忠實調金防部參謀長；陸軍少將丁大成調後備副指揮官；陸軍少將朱志保調後備參謀長；陸軍少將孫序華調八軍團副指揮官；陸軍上校蔡則明調航特部飛訓部指揮官（晉升少將）。

空軍部分：

空軍中將鄭榮豐調副參謀總長；空軍中將李廷盛調空軍副司令；空軍少將陳黃榮調國防部戰規司副司長；空軍少將謝日升調國防部資規司副司長；空軍少將何振翔調五聯隊聯隊長；空軍少將虞德忠調總督戰技術處長；空軍少將許永祥調二聯隊聯隊長；空軍上校王家榮調空官副校長（晉升少將）。

其中將調任8軍團副指揮官、現任飛行訓練指揮部、航空603旅指揮官孫序華，是中正理工專科78年班畢業，他具有AH-1W攻擊直升機與CH-47SD直升機雙機種駕駛資格，是具飛行資格的陸航將領歷練軍團職務的首例。而八軍團增設一席副指揮官，外傳與因應南海情勢有關，航特部機隊角色受矚。