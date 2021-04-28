快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫序華具雙機種飛行資格 成為首位至軍團歷練陸航將領

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華(左)5月1日將調任陸軍第8軍團副指揮官，是首位具飛行資格而奉調軍團指揮職務歷練的陸航將領。圖／取自陸軍飛行訓練指揮部臉書粉專
現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華(左)5月1日將調任陸軍第8軍團副指揮官，是首位具飛行資格而奉調軍團指揮職務歷練的陸航將領。圖／取自陸軍飛行訓練指揮部臉書粉專

國防部發布一波中、少將將領人事異動名單，現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華5月1日將調任陸軍第8軍團副指揮官，是首位具飛行資格而奉調軍團指揮職務歷練的陸航將領。

國軍5月1日將領異動詳細名單如下：

海軍部分：

海軍少將邵維揚調國防部參事（晉升中將）；海軍少將顧志中調海軍造船中心主任；海軍上校魏義文調海軍256戰隊長（晉升少將）。

陸軍部分：

陸軍少將謝其賢調主計局局長（晉升中將）；陸軍少將孔乃德調八軍團參謀長；陸軍少將陳俊源調馬防部副指揮官；陸軍少將李韋德調四三砲指部指揮官；陸軍上校董冀星調花防部參謀長（晉升少將）；陸軍少將黃信仁調後次室後管處長；陸軍上校陳益志調四支部指揮官（晉升少將）；陸軍少將董紹明調資歸司人資處長；陸軍少將劉慎謨調訓次室軍訓處長；陸軍少將黃忠實調金防部參謀長；陸軍少將丁大成調後備副指揮官；陸軍少將朱志保調後備參謀長；陸軍少將孫序華調八軍團副指揮官；陸軍上校蔡則明調航特部飛訓部指揮官（晉升少將）。

空軍部分：

空軍中將鄭榮豐調副參謀總長；空軍中將李廷盛調空軍副司令；空軍少將陳黃榮調國防部戰規司副司長；空軍少將謝日升調國防部資規司副司長；空軍少將何振翔調五聯隊聯隊長；空軍少將虞德忠調總督戰技術處長；空軍少將許永祥調二聯隊聯隊長；空軍上校王家榮調空官副校長（晉升少將）。

其中將調任8軍團副指揮官、現任飛行訓練指揮部、航空603旅指揮官孫序華，是中正理工專科78年班畢業，他具有AH-1W攻擊直升機與CH-47SD直升機雙機種駕駛資格，是具飛行資格的陸航將領歷練軍團職務的首例。而八軍團增設一席副指揮官，外傳與因應南海情勢有關，航特部機隊角色受矚。

陸軍 空軍 海軍

延伸閱讀

空軍愛三飛彈重鑑測在美決標 本月起履約鑑測384枚飛彈

海軍反潛直升機滯空加油畫面曝光！ 軍迷讚賞

空軍人事異動 副參謀總長李廷盛將接任空軍副司令

飛機緊急位置發射器 空軍有五型主力機種未裝設

相關新聞

強化「天駒任務」駐地 國防部3億大整建馬公空軍基地

因應共機挑釁，空軍IDF戰機「天駒任務」擬全年度進駐澎湖馬公戒備，其他各型機也將規劃前往馬公暫駐，當地空地勤人員勢必增加...

漢光37號納中英雙語演練 增加同盟作戰經驗

國軍漢光37號電腦兵推23日至30日舉行，實兵演習7月12日至16日登場。國防部表示，近年中共軍事威脅不斷提高，應循序培...

孫序華具雙機種飛行資格 成為首位至軍團歷練陸航將領

國防部發布一波中、少將將領人事異動名單，現任陸軍飛行訓練指揮部、航空603旅少將指揮官孫序華5月1日將調任陸軍第8軍團副...

空軍愛三飛彈重鑑測在美決標 本月起履約鑑測384枚飛彈

中華民國駐美軍事代表團今天公布「飛彈重鑑測」採購案，由代表美軍的美國在台協會（AIT）以新台幣164億2102萬199元...

成立「防衛後備動員署」國防部：在總員額21.5萬內勻支

立法院明天將舉行「修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會」，國防部表示，該署編成所需員額，均在國軍總員額21...

軍方人事異動 「潛艦推手」邵維揚終升中將

國軍將級人事將於5月1日有一波異動：海軍造船發展中心主任邵維揚少將，先前屢有消息人士表示，由於參謀總長黃曙光即將屆退，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。