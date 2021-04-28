空軍愛三飛彈重鑑測在美決標 本月起履約鑑測384枚飛彈
中華民國駐美軍事代表團今天公布「飛彈重鑑測」採購案，由代表美軍的美國在台協會（AIT）以新台幣164億2102萬199元得標，計畫自本月起至119年9月30日前履約。
這項「飛彈重鑑測」案，據了解，即為美國政府於去年美東時間7月9日發布金額達6億2000萬美元的「愛國者三型飛彈重鑑測」對台軍售案。此案因空軍防空飛彈指揮部將此案視為「作業維持費」，擅自透過國防部聯二向美送案，涉行政違失，遭監察院糾正在案。
國防部向立法院表示，「愛國者三型飛彈重鑑測案」自今年（110年）起分年執行，總經費約新台幣164億元、即5億4645萬餘美元，執行現有384枚飛彈重鑑測。國防部表示，預算案會經當年度立法院預算審竣，再將採購計畫呈報國防部審認可同意後，再與與美方辦理發價書簽署。
而國防部今日即公布此案決標，由美軍承包採購此案，預估於本月1日起至119年9月30日止由美方執行此案。
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