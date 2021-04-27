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成立「防衛後備動員署」國防部：在總員額21.5萬內勻支

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布「防衛後備動員署」組織架構。圖/取自修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會資料
國防部公布「防衛後備動員署」組織架構。圖/取自修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會資料

立法院明天將舉行「修正國防部防衛後備動員署組織法草案相關法案公聽會」，國防部表示，該署編成所需員額，均在國軍總員額21.5萬內勻支；而原隸後備指揮部縣市山地連等單位，都將改隸國軍各作戰區，統一「管、編、訓、用」。

國防部針對公聽會製作說帖資料，首度公布「防衛後備動員署」組織架構，署長編階中將；副署長兼執行長簡任第13職 等；副署長採1文1軍編設，分別為簡任第12職等及少將。同時依全民防衛動員準備法第9條，律定各部會戰時動員任務。

國防部表示，全民防衛動員準備法第9條，中央各機關主管的動員準備方案區分：「精神動員」，由教育部負責；「人力動員」內政部負責；「物資經濟動員」經濟部負責；「財力動員」財政部負責；「交通動員」交通部負責；「衛生動員」衛生福利部負責；「科技動員」科技部負責；「軍事動員」國防部負責。平時各部會結合施政作為完成人力、 物力、財力、科技、軍事等戰力綜合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合災害防救法規定支援災 害防救；戰時統合全民總力，支援軍事作戰。未來可依實際運作需要，待「防衛後備動員署」成 立後，再檢討增列相關部會。

國防部表示，「防衛後備動員署」編成所需員額均在國軍總員額21.5萬內勻支。而原隸後備指揮部之縣市後備旅、山地、站臺連等改隸各作戰區，以統一「管、編、訓、用」，達到「常、後備部隊形成一體」目標。

國軍兵力「總員額」為21.5萬人，扣除維持員額，包括學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪等1萬9000員及文職、聘雇約8000外，常備部隊「正式軍職編制」計18萬8000人；以去年底達到募兵補充計畫目標百分之九十計算，現役志願人力約為16萬9200人。

國防部說，台澎防衛作戰，已不是單純的軍事行動，而是牽動整個國家軍力、民力、經濟實力等的「全民防衛動員」總體力量，而動員組織體系的完整，與動員運作機制之完備，將牽動國家生死存亡，配合此次相關組織法修正，國防部將利用年度相關演訓時機，務實檢討滾動修正，以精進國家動員體制，發揮「常、後備部隊形成一體」整體戰力。

國防部 國軍

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