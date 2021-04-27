軍方人事異動 「潛艦推手」邵維揚終升中將

國軍將級人事將於5月1日有一波異動：海軍造船發展中心主任邵維揚少將，先前屢有消息人士表示，由於參謀總長黃曙光即將屆退，應該讓邵維揚晉任中將，才有人能夠承繼潛艦國造的業務。然而國軍前幾波人事調整，都沒有他的名字，最新消息是邵維揚將調任國防部參事，占中將缺。

邵維揚的海發中心主任職務，則由出身潛艦指揮官的顧志中少將接任。

除此之外，其他的重要軍職調動包括：空軍副司令鄭榮豐中將與國防部副參謀總長李廷盛中將互調職務；陸軍少將謝其賢調主計局局長，占中將缺；空軍第二聯隊長虞德忠少將，與國防部總督察長室戰技督察處長許永祥少將互調職務。

其他晉任少將的人員，包括陸軍花防部新任參謀長董冀星、四支部指揮官陳益志、航特部飛訓指揮官蔡則明、海軍256戰隊長魏義文、空軍官校副校長王家榮。