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海軍反潛直升機滯空加油畫面曝光！ 軍迷讚賞

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁
海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁

海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。

歷經中平軍艦投稿曝光空軍雙基雷達部署澎湖風波後，海軍軍聞宣傳依然「有料」，並受軍迷與網友重視，證明全民國防宣傳政策不受風波影響。

海軍今在「中華民國海軍」臉書粉專以「立即整補」名貼文披露，海軍反潛航空大隊及康定級艦，日前配合「110-1精實訓練」，執行S-70C反潛直升機滯空加油科目。貼文有1600餘名網友按讚，並有40餘次分享。

國防部軍聞社今也轉載報導反潛直升機「熱加油」的難得畫面，內容指海軍反潛航空大隊及康定級軍艦日前配合「110-1精實訓練」，執行S-70C反潛直升機滯空加油，官兵充分展現相互協調與支援能力，同時發揮絕佳默契與勤訓精練成果，圓滿完成此次任務。

海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁
海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁
海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁
海軍今天透過官方粉絲專頁公布難得一見的反潛直升機滯空加油畫面，受到網友青睞及讚賞。圖／中華民國海軍臉書網頁

海軍 直升機

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