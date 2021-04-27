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空軍人事異動 副參謀總長李廷盛將接任空軍副司令

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副參謀總長李廷盛（右）數月前搭乘空軍C-130運輪機前往東沙視導。傳其將轉任空軍副司令。圖／軍聞社
國防部副參謀總長李廷盛（右）數月前搭乘空軍C-130運輪機前往東沙視導。傳其將轉任空軍副司令。圖／軍聞社

空軍將有一波將校人事異動，空軍司令部副司令鄭榮豐將調任副參謀總長，現任副參謀總長李廷盛則將接任空軍司令部中將副司令，兩人職務互調。

而除鄭榮豐與李廷盛職務互調外，另傳有多名空軍將校職務異動，包括：

國防部資源規劃司副司長陳黃榮少將接任國防部戰略規劃司少將副司長。

第五聯隊聯隊長謝日升少將接任國防部資源規劃司少將副司長。

空軍官校副校長何振翔少將接任第五聯隊少將聯隊長。

第二聯隊聯隊長虞德忠少將接任國防部總督察長室戰技術督察處少將處長。

國防部總督察長室戰技術督察處處長許永祥少將接任第二聯隊少將聯隊長。

第四聯隊副聯隊長王家榮上校接任空軍官校少將副校長。

傳相關將領異動將於今年5月1日生效。

對此，國防部今天表示，國軍各項人事調整，均就任務需求、專業專才及經管歷練等綜合考量，秉持公平、公正、適才適所等原則，並依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定， 按程序召開人評會，由委員共同評議後薦報，檢討最適人選調任。

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