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飛機緊急位置發射器 空軍有五型主力機種未裝設
空軍去（2020）年10月與今年3月折損三架F-5E戰機，我戰機是否加裝飛機緊急位置發射器（ELT）受到關注。空軍統計，空軍現有15型各式快慢機、定、旋翼機，有五種主力機種均未裝設相關設備。
根據空軍統計，空軍主力四型戰機包括F-16、幻象2000-5、IDF與F-5戰機均未裝設ELT，E-2K空中預警機也沒有相關設備。
空軍表示，空軍現正蒐集F-5型戰機裝用ELT相關資訊，近日完成效益評估報告。
其餘包括AT-3、T-34C教練機、C-130H運輸機、P-3C反潛機、S-70、EC-225、UH-60M救難直升機、Fokker 50專機、Beechcraft 1900查核機與B-737-800行政專機，都有相關設備。如空軍737行政專機就裝設有RESCU 406型定位發報器，可採海水感應與手動發報兩種模式，發報時間可達50小時。
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