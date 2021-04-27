F-5戰機零件來源 空軍首證實近三年來自中科院

空軍去（2020）年10月與今年3月接連折損三架F-5E戰機，後勤與零附件籌補狀況受到關注。空軍證實，我現役F-5型機於民國2018年以前，結構件均由軍售獲得，但於2018年後至今年，就委由中科院修製並分年執行。但去年10月失事的F-5E型5261號機，並未使用中科院修製的結構件。

F-5E戰機半年內接連兩度失事折損飛官寶貴性命，去年10月29日墜機事件後，空軍一度向立法院說明，空軍曾於2016、2018年兩度透過對美軍購管道，希望由美軍為我向F-5原廠諾斯洛普公司申購五十餘項至百餘項機隊所需零附件，未獲回覆。

但消息曝光後，空軍又改口稱F-5各系統組件維修能量均可滿足機隊運作，F-5零附件籌補，由美軍軍購、中科院委製、長榮公司發動機開口式採購契約及國內民間航太產業如：亞航、漢翔公司等多元管道籌補辦理新品採購及研製。並特別表示，查證F-5製造商諾格廠官方網站目前有美國、泰國及約旦等26國仍持續使用F-5型系列飛機，維保所需器材可由全球市場管道 籌購獲得無虞。相關維修預算適足，可維持運作。

但今年第二起兩架F-5E戰機墜機事故後，空軍向立法院證實，F-5型機於民國107年以前，結構件確均由軍售獲得，但於2018年後至2021年，就委由中科院修製並分年執行。

但空軍表示，109年10月失事的F-5E型5261號機，並未使用中科院修製的結構件，空軍待事件調查報告完成並查明肇因後，將針對肇因研擬具體改善作為。

而空軍將領月前曾在立法院證實，5261號機失事原因傾向機械因素。

空軍特別表示，我現役F-5型機可飛壽限為1萬4779小時，雙座機則為3萬小時，目前各架機使用時間均未超過壽限。