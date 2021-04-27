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中科院試射300公里飛彈 無人機將升空監控及參數取得

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中科院試射飛彈申請無人機偵照作業，軍事專家認為無人機升空主要是監控及取得飛彈相關參數。圖／擷取自中科院官網
中科院試射飛彈申請無人機偵照作業，軍事專家認為無人機升空主要是監控及取得飛彈相關參數。圖／擷取自中科院官網

國家中山科學研究院將於這個月29日及5月6日、7日在東部進行飛彈試射，範圍超過300公里，並申請「無人機」偵照作業。軍事專家表示，無人機應為監控及取得飛彈相關參數。

軍事專家指出，無人機速度無法跟上飛彈伴飛，所以可能是從台東升空後，在地點空域進行監控及參數的收集，一般由海軍銳鳶或中科院中翔無人機執行任務，不會是大型的騰雲無人機。

根據射擊通報顯示，中科院這個月29日及5月6日、7日共計3天進行飛彈試射，範圍從屏東九鵬基地至宜蘭外海，射程達300公里，同時也申請無人機偵照作業，起飛點志航基地與太麻里靶場。

據了解，中科院進行遠程的飛彈試射，就會申請空拍偵照作業，通常都由海軍海上偵蒐大隊配合派飛監測及參數取得，因以射擊警戒區域的反L圖示來說，外界研判為雄風飛彈可能性較大。

「銳鳶無人機」機身全長19呎，機身高度6呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速為每小時180公里。

軍事專家表示，試射範圍拉到宜蘭，是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力測評，不一定是雄風，也可能弓三或雲峰，更符合模擬大陸導彈來襲時的實境，中科院也較能收集完整的試射相關參數。

國家中山科學研究院將於這個月29日及5月6日、7日在東部進行飛彈試射，範圍超過300公里，並申請「無人機」偵照作業。圖／擷取自漁業署官網
國家中山科學研究院將於這個月29日及5月6日、7日在東部進行飛彈試射，範圍超過300公里，並申請「無人機」偵照作業。圖／擷取自漁業署官網

飛彈 中科院 海軍

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