強化東南沙防務 海巡國軍修訂「島區防衛作戰計畫」

在中共軍力威脅下，針對東南沙太平島、東沙島防務強化，海巡署表示，已與國防部共同研議修訂「島區防衛作戰計畫」及「突發狀況應處原則」，海巡東、南沙指揮部將配合國防部每年定期辦理「衛疆馳援」移地訓練及實兵驗證，偕同國軍駐島移訓部隊進行聯合操演，以因應突發狀況，確保國土安全。

立法院關切，鑑於近期美、中軍事機艦在南海附近海域操演頻繁，除了進行軍備競賽相互展示軍力以外，更傳出中共在南海進行軍事演習，是為了奪取由我國實質掌握的東沙群島。而我國在南海海域控制南沙太平島及東沙島，海巡署應加強海上巡護及增進東南沙的防務整備；海巡署與國防部更應建立協調聯繫機制，必要時得以進行平戰轉換。

海巡與國軍依國防法第四條，過去長期訂有平戰轉換的機制與辦法，而因應國家整體防衛需要，組織改造後海巡署已與國防部會銜訂定「因應戰時海巡署納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」，而海軍司令部依海巡署各式船艇特性與限制，訂定「海巡兵力戰時運用規劃」，戰時或事變發生時，海巡署暨所屬依行政院命令納入國軍作戰體系，遂行防衛作戰。

海巡署說，在「平戰轉換」前，海巡署即已與國防部、國安局等單位建立情報交流機制，定期參與情蒐會議，保持密切聯繁與情報交流，嚴密掌握我國周邊海域情勢發展，強化預警作為。並定期於年度內參與海委會與國防部高層會談，就雙方合作機制、支援項目進行研析、交流。

海巡署表示，海巡每年會同國防部辦理各項精進措施，包含人員陸戰訓練、提升火砲性能、強化情報交流、定期戰備輔訪、實施馳援驗證及改善戰力保存與整建基礎建設等，以因應突發狀況。而海巡也調派大型艦船執行「碧海專案」，置重點於東沙島位在的西南海域，由國軍西南側偵艦策應，掌握海上不明目標。

海巡署表示，為強化東沙島及南沙太平島防衛能量，海巡與國防部共同修訂「島區防衛作戰計畫」及「突發狀況應處原則」，另利用在職訓練時機，偕同國軍駐島移訓部隊聯合操演；而國防部每年定期辦理「衛疆馳援」移地訓練及實兵驗證，海巡東、南沙指揮部也配合演訓時機，併同實施島區防衛作戰操演，藉以精進聯合作戰的效能，確保國土安全。

海巡署曾披露，海巡署依東、南沙防衛作戰需求，分別完成東沙島及太平島紅隼火箭彈籌補，以有效提升反登陸及反空降反機降的作戰能力。現駐島已補實武器訓練，強化駐島人員操作能力，將紅隼練習火箭彈列入實彈射擊訓練之一；紅隼火箭彈南沙指揮部現有一百廿四具、東沙指揮部現有一百六十八具，均已滿足兩指揮部配數量，可於防衛作戰階段，作為反舟波攻擊及反登陸任務使用，未來將再採購一百一枚實彈，而兩島目前合計有六十名合格的火箭彈射手。