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海巡安平艦雄二漢光首射？ 目前研議以跑位策應為主

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署新成軍600噸安平級巡防艦（巡邏艦），一度傳將在今年漢光37號演習兵操演中實施雄二反艦飛彈實彈射擊。圖／本報資料照
海巡署新成軍600噸安平級巡防艦（巡邏艦），一度傳將在今年漢光37號演習兵操演中實施雄二反艦飛彈實彈射擊。圖／本報資料照

海巡署新成軍600噸安平級巡防艦（巡邏艦），一度傳將在今年漢光37號演習兵操演中實施雄二反艦飛彈實彈測試。但據了解，目前國防部與海巡署兩部會在漢光實兵科目討論，並未觸及由安平艦實施反艦飛彈實彈操演的討論，而傾向以配合海軍操演兵力航行策應跑位為主。

海巡署表示，國軍漢光37號演習兵棋推演4-7月在國防部聯合作戰指揮中心(JOCC)及各作戰區實施，區分「電腦輔助指揮所演習」及「實兵演練」等二階段辦理。

但海巡署向立法院表示，而為驗證海巡署各式艦船艇含首艘成軍的600噸安平級巡防艦戰時任務整備，海巡署將依規劃期程派員參加「漢光37號演習整備研議及電腦兵棋推演」，並依海軍司令部規劃演訓項目，派遣艦船艇偕同海軍艦艇實施戰術演練，以驗證戰時武器加裝作業及實彈射擊成效。

安平級艦上預置有雄二、雄三反艦飛彈與戰系、聯合戰情模組裝置的空間。但據了解，目前相關裝備與模組都僅書面審查，尚未實施實彈驗證。

海巡署 演習 漢光

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